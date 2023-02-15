Регламент ЄС що стосується тимчасових заходів щодо визнання посвідчень водія, виданих Україною, опублікований в Офіційному віснику Європейського Союзу 18 липня 2022 року.

Відсутність гармонізованої системи ЄС конвертації водійських посвідчень

Регламент ЄС розглядає умови визнання посвідчень водія виданих Україною, продовження терміну дії прострочених водійських документів, процедури перевірки у разі втрати або викрадення виданих посвідчень водія, а також правила щодо запобігання шахрайству. Повний текст документа читайте тут.

Ці заходи спрямовані вирішити проблему відсутності в ЄС гармонізованої системи конвертації водійських посвідчень, виданих третіми країнами, такими як Україна.

Регламент бере до уваги що вимоги різних держав-членів ЄС, щодо визнання посвідчень водія, можуть мати негативний вплив на українських водіїв в актуальній ситуації воєнного стану в Україні.

Правила користування водійськими посвідченнями тимчасовими переселенцями з України

Згідно з загальними правилами, особи, які користуються тимчасовим захистом або іншими видами захисту, мають дійсне посвідчення водія, видане в Україні, можуть користуватися своїм посвідченням водія на території ЄС протягом усього строку дії тимчасового захисту.

Через тимчасовий характер захисту нема потреби обмінювати українське посвідчення водія на посвідчення, видане державою-членом ЄС.

Це значно зменшує навантаження на компетентні органи держав-членів, які в іншому випадку були б змушені конвертувати тисячі українських посвідчень водія.

Водночас особи, які користуються тимчасовим захистом або іншими видами захисту під час воєнного стану в Україні, не зобов’язані складати теоретичний та/або практичний іспит з водіння, часто іноземною мовою, або проходити медичні огляди в державі-члені ЄС, де вони тимчасово проживають.

Прочитати ці правила італійською можна тут.

Робота українських професійних водіїв в країнах ЄС

Регламент ЄС дозволяє українським професійним водіям працевлаштуватись в ЄС.

Ці правила діють у всіх країнах ЄС з 23 липня 2022 року, до закінчення періоду застосування тимчасового захисту для переміщених осіб з України.

Увага!

Переселенці можуть користуватися лише дійсними посвідченнями водія. Якщо термін дії вашого посвідчення водія завершується, ви можете запросити поновлення у додатку Дія.

У разі обміну дозволу на проживання для тимчасового захисту, чи інших типів захисту у зв’язку із воєнним станом в Україні на інші типи пермессо (наприклад для роботи, об’єднання сім’ї тощо) починають діяти наступні правила.

Підготувала Маріанна Сороневич

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