З 1 січня 2022 року змінюються розміри та правила виплати зарплати домашніх робітниць та доглядальниць в Італії.

Форма виплати зарплати доглядальниць в Італії зарплати домашніх робітниць в Італії

Передусім, слід зауважити, що ліміт виплат готівкою в Італії в складає 1000 євро. Зарплати, які перевищують цей ліміт, повинні виплачуватися на банківський рахунок.

З 1 січня 2022 року, ті, хто виплачує домашнім працівникам, зарплату, більшу за 1500,00 євро готівкою, передбачено адміністративне стягнення, яке, залежно від конкретного випадку становить від 3 000,00 євро, до 50 000,00 євро.

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У будь-якому випадку, завжди доцільно виплачувати заробітну плату домашнім доглядальникам і опікунам методами, які можна відстежити, навіть якщо сума компенсації менша 1000,00 євро.

Зокрема, це дає можливість скористатися податковими пільгами.

Маріанна Сороневич

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