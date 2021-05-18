Правила подорожей в Італію з України з 16 травня по 30 липня 2021

Для подорожей в Італію з України встановлено певні правила. Приїхати виключно із метою туризму на даний час заборонено.

Згідно Указу прем’єр-міністра Італії від 2 березня 2021 року та Указу Міністра охорони здоров’я від 14 травня 2021 року, що діє з 16 травня по 30 липня 2021 року країни усього світу поділені на 5 груп і для кожної із них передбачено окремі правила.

Ці списки можуть змінюватися в залежності від стану поширення пандемії коронавірусу.

Згідно списку, Україна включена до «країн E» (Решта світу).

Приїзд для країн цього списку дозволяється лише за наявності поважних причин, зокрема: робота, здоров’я чи навчання, невідкладні випадки, повернення додому, чи місця проживання.

Подорожі виключно із метою туризму, на даний час заборонені. Проте це правило має ряд винятків.

Ось правила приїзду в Італію з України з 16 травня по 30 липня 2021.

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Правила приїзду в Італію

• громадянам Італії / ЄС / Шенгенської угоди та членам їх сімей,

• особам, які мають статус довгострокових резидентів (карту на проживання ЄС) та членам їх сімей.

• осіб, які мають перевірені та стабільні приватні стосунки (навіть якщо вони не проживають разом) з громадянами Італії, ЄС, чи Шенгенської зони (тобто наречених європейців), які їдуть у місце проживання їх партнера в Італії.

• осіб, які мають перевірені та стабільні приватні стосунки (навіть якщо вони не проживають разом) з іноземцями, які законно проживають в Італії протягом тривалого часу ( мають дозвіл на проживання довгострокових резидентів), які їдуть у місце проживання їх партнера в Італії.

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ПРИ В’ЇЗДІ В ІТАЛІЮ ІЗ УКРАЇНИ ОБОВ’ЯЗКОВО:

• заповнити автосертифікацію, яку незабаром замінить цифрова локалізація.

Після введення в дію цифрової локалізації, подавати паперовий автосертифікат можна буде лише якщо заповнити цифровий бланк не вдалося із технічних причин.

• Подорожуючий повинен надати супровідну документацію та відповісти на запитання персоналу прикордонного контролю.

• Подорожуючий повинен мати з собою негативний результат молекулярного або антигенного тесту, проведеного не пізніше 72-ох години до в’їзду в Італію.

• Після приїзду повідомити про це компетентний орган охорони здоров’я (ASL).

• Пройти самоізоляцію протягом 10 днів.

• Дістатися до кінцевого пункту призначення в Італії можна лише на приватному транспорті (транзит з аеропорту дозволений, не виходячи із спеціально відведених зон).

• Після завершення карантину обов’язково провести додаткового молекулярний або антигенний тест.

Постановою передбачено випадки звільнення від карантину після подорожей в Італію з України. Прочитати про це можна тут і тут.

Для отримання детальнішої інформації, відвідайте сайт Viaggiare Sicuri (“Подорожувати безпечно”)

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