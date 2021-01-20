Правила подорожей через кордон Італії в час пандемії коронавірусу

Міністерство закордонних справ дозволяє ознайомитися он-лайн із актуальними правилами подорожей через кордон Італії.
Особи, що планують виїхати, чи повернутися в Італію з-за кордону, можуть в будь-який момент дізнатися про карантинні правила для подорожуючих.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.
Міністерство закордонних справ рекомендує у час надзвичайного стану, пов’язаного із панемією коронавірусу, уникати поїздок за кордон, за винятком надзвичайних випадків.
Враховуючи поширення коронавірусу в багатьох європейських країнах, МЗС Італії застерігає про можливі подальші обмеження, що можуть ускладнити повернення в країну.
У випадку поїздок з/в країн, що не входять у ЄС, обмеження є ще суворішими.
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРАВИЛА ПОДОРОЖЕЙ ЧЕРЕЗ КОРДОН ОН-ЛАЙН
Перед тим як планувати поїздку в Італію, ознайомитеся із правилами подорожей через інтерактивну анкету на сайті МЗС “Подорожувати безпечно“.
У ній ви отримаєте загальну інформацію щодо чинного законодавства Італії про поїздки за/з-за кордону.
Анкета є абсолютно анонімною Інформація, надана у формі відповідей на запитання, не зберігається.
МЗС Італії застерігає, що анкета не має юридичної ваги та радить, у разі сумнівів, перед поїздкою зв’язатись з прикордонною поліцією, префектурою або відділом профілактики компетентного місцевого органу охорони здоров’я.
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ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ В ІТАЛІЮ
Зайшовши на сайт “Подорожувати безпечно” https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ ви повинні відповісти на наступні запитання:
✔ країна відправлення,
✔ країни перебування у попередні 14 днів,
✔ ви є громадянином ЄС, або членом його сім’ї (членом подружжя, партнером, дитиною на утриманні у віці до 21 року, особи на утриманні),
✔ ви постійно місце проживаєте в Італії як довгостроковий резидент чи є членом сім’ї довгострокового резидента, що проживає в Італії?
На основі ваших відповідей, сайт згенерує результат італійською чи англійською мовами.
Увага, в зв’язку із виявленням мутацій коронавурсу, введено особливі правила для в’їзду із Бразилії, Великобританії та Північної Ірландії.
®Маріанна Сороневич
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