Правила подорожей через кордон Італії в час пандемії коронавірусу

Міністерство закордонних справ дозволяє ознайомитися он-лайн із актуальними правилами подорожей через кордон Італії.

Особи, що планують виїхати, чи повернутися в Італію з-за кордону, можуть в будь-який момент дізнатися про карантинні правила для подорожуючих.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Міністерство закордонних справ рекомендує у час надзвичайного стану, пов’язаного із панемією коронавірусу, уникати поїздок за кордон, за винятком надзвичайних випадків.

Враховуючи поширення коронавірусу в багатьох європейських країнах, МЗС Італії застерігає про можливі подальші обмеження, що можуть ускладнити повернення в країну.

У випадку поїздок з/в країн, що не входять у ЄС, обмеження є ще суворішими.

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРАВИЛА ПОДОРОЖЕЙ ЧЕРЕЗ КОРДОН ОН-ЛАЙН

Перед тим як планувати поїздку в Італію, ознайомитеся із правилами подорожей через інтерактивну анкету на сайті МЗС “Подорожувати безпечно“.

У ній ви отримаєте загальну інформацію щодо чинного законодавства Італії про поїздки за/з-за кордону.

Анкета є абсолютно анонімною Інформація, надана у формі відповідей на запитання, не зберігається.

МЗС Італії застерігає, що анкета не має юридичної ваги та радить, у разі сумнівів, перед поїздкою зв’язатись з прикордонною поліцією, префектурою або відділом профілактики компетентного місцевого органу охорони здоров’я.

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ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ В ІТАЛІЮ

Зайшовши на сайт “Подорожувати безпечно” https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ ви повинні відповісти на наступні запитання:

✔ країна відправлення,

✔ країни перебування у попередні 14 днів,

✔ ви є громадянином ЄС, або членом його сім’ї (членом подружжя, партнером, дитиною на утриманні у віці до 21 року, особи на утриманні),

✔ ви постійно місце проживаєте в Італії як довгостроковий резидент чи є членом сім’ї довгострокового резидента, що проживає в Італії?

На основі ваших відповідей, сайт згенерує результат італійською чи англійською мовами.

Увага, в зв’язку із виявленням мутацій коронавурсу, введено особливі правила для в’їзду із Бразилії, Великобританії та Північної Ірландії.

®Маріанна Сороневич

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