Правила по регіонах Італії, що діятимуть із 18 травня

Нова відстань безпеки у громадських місцях – 2 метри

Нові правила по регіонах

Розглянемо детальніше нові правила для окремих регіонів.

Ломбардія – відкриваються усі установи

Відкриваються усі установи, умови у яких відповідають загальним вимогам стримування епідемії.

Відновлення роботи барів, ресторанів, косметологів та перукарень, які відповідають вимогам нових правил, починається з понеділка 18 травня. Надання послуг у цих закладах починатиметься із вимірювання температури на вході.

В столиці Ломбардії, Мілані, з наступного понеділка відікриється лише третина структур, із дозволених. Інші – ще не адаптувалися до нових умов.

Із 18 травня очікується 100 відсоткове відкриття мебельних та ювелірних магазинів, 97% магазинів одягу, тільки половина туристичних агенцій та менше ніж третина готелів.

П’ємонте – вихід із карантина з обережністю

В понеділок у П’ємонте відкриється не все. Цей регіон з обережністю виходять із карантина.

Зважаючи на загальну епідеміологічну тенденцію, адміністрація регіону побоюється, виникнення новіих спалахів захворювання на коронавірус.

Укладання правил повторного відкриття громадських закладів відбуватиметься у тісній співпраці із Міністерством охорони здоров’я.

Однією з гіпотез є те , що 18 травня відкриються лише магазини роздрібної торгівлі, а дата відкриття барів, ресторанів та перукарень залишитья невизначеною.

Ліґурія хоче на море

Ліґурія поспішає розпочати пляжний сезон, відкривши пляжі.

Регіон готується із 18 травня відкрити всі громадські заклади: крім барів та ресторанів.

Губернатор Джованні Тоті неодноразово виключав сценарії з встановлення кабінок із оргскла. Повний перелік закладів, які зможуть відкритись, стане відомим на вихідні.

Венето – намагається повернути туристів

У Венето готові до запуску всіх “двигунів” регіону.

Губернатор Лука Дзая має намір відкрити все. Не тільки перукарні, салони краси, магазини, бари та ресторани, а й спортзали, спортивні центри, басейни та пляжі, щоб «запустити двигуни» туризму.

Носіння захисної маски є обов’язковим. Попередньо цей регіон вже дозволив пересування до другого будинку та для індивідуальних видів спорту на свіжому повітрі.

Валле Д’Аоста планує повернення в школу в травні

У Валле-Д’Аоста вже дозволено практикувати гірські види спорту, а також окремі індивідуальні чи парні види спорту (стрільба з лука чи теніс) . Бари, ресторани та послуги особистого обслуговування, як очікується, відкриються 18 травня. Слід зазначити, що обласна рада Валле-д’Аоста вивчає “план повернення” до шкіл, який не виключає повернення в класи у травні та протягом усього червня.

У Фріулі з 18 травня немає обмежень щодо того відвідувань друзів, родичів тощо.

З понеділка 18 травня у Фріулі-Венеції-Джулії будуть вилучені обмеження щодо кого зустрічей з друзями чи родичами. Залишається обов’язковим дотримування правил соціального дистанціонування та індивідуального захисту. Також мається на меті відкрити тренажерні зали, крім ряду комерційних реалій, починаючи від перукарів до косметологів.

У Трентіно відновиться роздрібна торгівля вже з 15 травня

З п’ятниці 15 травня в Трентіно буде можлива діяльність з роздрібної торгівлі. Однак з 18 травня відкриються бари, ресторани, косметологи та перукарні. Таким чином, відстані з сусідньою автономною провінцією Больцано були скорочені, чий закон (оскаржуваний урядом) дозволив відкрити магазини з суботи 9 травня і зелене світло для барів, ресторанів та перукарень з понеділка 11 травня.

В Емілії Романьї парасольки на пляжах на відстані в 12 м2. Обмеження для безкоштовних пляжів.

Емілія Романья теж готова відкрити пляжі, а також магазини, бари, ресторани, перукарні, салони краси, татуювальні салони та ринки починаючи з 18 травня. Регіональні рекомендації щодо пляжів передбачають, серед іншого, мінімальну площу кожного місця на пляжі (мова йде про парасольку і два лежака) в 12 квадратних метрів, півтора метра між лежаками на першій лінії,що без парасольок, а також їжу, замовлену з доставкою до лежака з парасолькою. На безкоштовних пляжах муніципалітети зможуть забезпечити квотний доступ. Щодо регіональних вказівок для ресторанів, барів, піцерій тощо, існує заборона на скупчення клієнтів біля входу в приміщення, що сприяє використанню телефонних та цифрових систем бронювання. Забезпечення встановлення дозаторів із дезінфікуючим гелем для миття рук та розподілення столів, щоб гарантувати відстань не менше одного метра між сидячими людьми (без шкоди для виключень із правил, таких як відстані для однієї сім’ї), що дають перевагу, якщо можливо, розміщенню на свіжому повітрі. Заборонені фуршети та самообслуговування.

Тоскана обережно ставиться щодо відкриття з 18 травня.

Регіон Тоскана обережно ставиться до відкриття з 18 травня щодо роздрібної торгівлі, барів, ресторанів, салонів краси та перукарень. Повторні відкриття повинні бути поступовими і лише після ретельної оцінки, тому результати національного моніторингу та відповідні рішення уряду очікуються між четвергом і п’ятницею.

У регіоні Марке протоколи для повторного відкриття теж вже готові.

Марке також готовий відкрити більшість заходів (бари, ресторани, магазини, ринки, кемпінги, перукарні) з 18 травня. Хоча сезон купання розпочнеться з 29 травня. Обласна рада затвердила значний пакет протоколів, що стосується торгівлі та туризму.

Усі готові також в Абруццо, який вже попередньо дозволив їжу на виніс.

Регіони Умбрія, Молізе та Базиліката чекають настанов , перш ніж зможуть дати зелене світло для відновлення діяльності.

Пляжі напіввідкриті в Лаціо.

Регіон Лаціо готується 18 травня з обережністю відновити споживання їжі на місці в ресторанах і барах, перезапустити роздрібні магазини та відкрити ряд персональних послуг та непродовольчих прилавків на ринках, а також у спортивних центрах на відкритому повітрі, навіть якщо в них немає роздягальних кімнат. Тим часом близько десяти муніципалітетів (з 24 прибережних) відновили доступ до пляжів (серед них Латіна, Сан-Феліче-аль-Чірчео, Анціо та Неттуно), де в основному дозволені індивідуальний спорт, а не купання. Серед них немає Риму: у столиці міський голова Вірджинія Раджі підписала розпорядження ще 2 травня, що робить пляжі Остії недоступними до неділі 17 травня. Інші муніципалітети, такі як Фьюмічіно та Ґаета, повинні відкритись у понеділок 18 травня .

В регіоні Кампанії відкриття відповідають правилам Міністерства Охорони Здоров’я.

З 18 травня в Кампанії всі заклади, які будуть регламентовані протоколами Міністерства охорони здоров’я, знову відкриються. З 18 травня обов’язок носити маску залишається. Можна обійтися без неї в момент пробіжок у певні часові інтервали.

Пулья готова відкрити перукарні та салони краси.

З вказівками Inail або без нього, Пулья відкриє в понеділок 18 перукарні, салони краси, але не пляжі та структири для купання. Президент регіону Мікеле Еміліано вже дозволив індивідуальний спорт та роботу спортивних центрів на відкритому повітрі, а також тренування собак та коней.

У Калабрії спроба перезапуску.

В регіоні Калабрія, де вже були відкриті бари та ресторани зі столиками на вулиці (хоча такі заходи були дуже критиковані італійським урядом), з 18 відкриються також всі інші заклади з іншими видами комерції.

На острові Сардинія перукарні вже відкриті.

На Сардинії 14 травня відкрились перукарні та салони краси, магазини одягу та взуття, парфумерії та ювелірні магазини. Це передбачено новим розпорядженням, підписаним губернатором регіону Крістіаном Солінасом . У будь-якому випадку, міські голови залишають за собою право тримати закритими ті заклади чи структури, які на їхню думку є ризиком для здоров’я жителів їхнього муніципалітету.

Метою є можливість відкриття пляжів для мешканців вже в понеділок 18-го травня, уникаючи скупчень.

Губернатор регіону сподівається, що Сардинія зможе знову прийняти туристів з 15 червня.

Тим часом на острові готується система належного контролю. Мова йде про так звану систему паспорта охорони здоров’я. Турист повинен буде мати сертифікат про негативність тесту на коронавірус, зроблений максимум за 7 днів до прибуття на острів. Також розглядається можливість проведення тесту в аеропортах в момент посадки чи пересадки на літак.

Доступ закритий на острів Сицилія до 31 травня.

На Сицилії губернатор Нелло Мусумечі чекає настанов від Риму з протоколами безпеки, щоб мати змогу визначити порядок відкриття діяльності, яка все ще закрита. Салони краси, перукарні та магазини з роздрібної торгівлі всерівно зможуть відкритись 18 травня. Морські курорти вже готуються до літнього сезону, але питання, пов’язані з заходами безпеки, яких потрібно дотримуватися, залишаються. Щодо міжрегіональної мобільності, Мусумечі висловив готовність підтримувати закриття доступу на острів до 31 травня (вийнятком є особи, в яких є право на доступ та в особливих випадках). Ті, хто проживає на Сицилії та ті, хто ще не долучився до своєї родини, можуть повернутися на острів.