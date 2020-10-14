Декрет флуссі – це постанова уряду, яка дозволяє приїзд в Італію іноземних працівників із країн, що не входять до ЄС.

У цьому році у ньому передбачено можливо подати заяву для несезонних (постійних) працівників, у рамках секторів господарства вказаних нижче.

Це – рідкісна можливість. Скористайтеся нею.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ДЕКРЕТОМ ФЛУССІ

Працевлаштування за Декретом флуссі відбувається за наступною схемою:

Роботодавець, чи підприємець робить запрошення на роботу.

Працівник/Підприємець звертається в Консульство Італії в Україні і відкриває робочу візу.

Працівник/підприємець приїжджає в Італію на основі робочої візи і подає заяву на дозвіл на проживання.

Якщо працівник/підприємець зараз в Італії (наприклад по біометрії), він повинен виїхати в Україну, а потім повернутися в Італію із робочою візою.

Увага! Обійти цю процедуру – неможливо.

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ХТО ПОДАЄ ЗАЯВУ

Для несезонних (постійних) працівників подати заяву за декретом Флуссі можуть виключно роботодавці, згідно секторів визначених у декреті.

Подати заяву для автономних працівників можуть самі підприємці.

КОЛИ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ

Заяву для сезонних працівників та підприємців можна подавати починаючи із дев’ятої години 22 жовтня 2020.

Заяви прийматимуться до 31 грудня 2020, до вичерпання квот, виділених для конкретного регіону Італії.

КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ

– Працівники, які брали участь у програмах професійної підготовки та навчання у країні походження.

– Працівники у сфері автоперевезень, будівництва, туристичного та готельного сервісу.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ

Подати заяву можна подати на електронних бланках опублікованих на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії за лінком: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Подавати заяву можна виключно онлайн, за наявності ідентифікаційного коду SPID.

Увійшовши на сайт Міністерства внутрішніх справ за допомогою коду SPIDзацікавлений може ознайомитися із інструкціями по заповненні електронних бланків бланків.Також роботодавці можуть звернутися за допомогою у подачі документів до посередницьких організацій.

Крім того сайт Міністерства пропонує послугу helpdesk, який допоможе у подачі заяви.

БЛАНКИ ПОДАЧІ ЗАЯВИ

Працівники, які брали участь у програмах професійної підготовки та навчання у країні походження (ex art. 23 del TUI) – Бланк BPS.

Працівників у сфері автоперевезень будівництва туристичного та готельного сервісу – Бланк B2020.

РОЗГЛЯД ЗАЯВИ

Відділ Імміграції Квестури розглядатиме подані заяви, оцінюючи реквізити працівника, роботодавця, чи підприємця, наявнцість у них попередніх судисмостей, тощо.

Навіть якщо роботодавець, профспілка чи патронат відсилали кілька заяв, усі вони будуть розглядатися індивідуально.

Заяви розглядатимуться у хронологічному порядку їх подачі.

В особистому кабінеті на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії роботодавець зможе ознайомитися із поданими заявами та станом їх розгляду.

®Маріанна Сороневич

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