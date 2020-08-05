Пасажири, які автобусами прибувають у Рим на вокзал Тібуртіна із України, Румунії, Болгарії, Молдови, зможуть пройти тестування на коронавірус.

Позитивним, дадуть можливість проходження повторного ринофарингеального тампона.

Італійська влада занепокоєна можливістю поширення коронавірусу доглядальницями та домогосподарками, які повертаються в Італію із Східної Європи.

Щоб не допустити зараження вірусом вразливих категорій населення (зокрема – літніх людей) адміністрація ряду регіонів пропонує домашнім працівницям пройти тест на COVID19.

Подібну ініціативи запровадили в регіоні Венето, П’ємонте (про них я напишу згодом) та Столиця Італії.

МІЖНАРОДНЕ АВТОБУСНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Регіон Лаціо впроваджує тестування на коронавірус на автовокзалі, на який прибувають автобуси із країн з високим розповсюдженням COVID19. Зокрема, більшу увагу приділятиметься автобусам, які прибувають до автовокзалу Тібуртіна у Римі із Румунії, Болгарії, Молдови та України.

Ці перевірки обов’язково будуть вибірковими: багато громадян із країн ризику повертаються в Італію на особистому автомобілі, тому перехопити їх усіх неможливо. Проте за ними залишається обов’язок проходження карантину.

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АЕРОПОРТИ В ЧАМПІНО І Ф’ЮМІЧІНО

В даний час пасажирам літаків тестування не проводять. Їх лише інформують про обов’язок дотримання карантинного періоду.

Проте, незабаром очікується запровадження експрес-тестів у аеропорту Чампіно і Ф’юмічіно. Воно планується після завершення їх експериментування у римській інфекційній лікарні Спалланцані.

Пропонується запровадження двох типів швидких тестів,: – – перший використовує імунохроматографічний підхід, через 15-20 хвилин за зміною кольору вказує на позитивність до вірусу;

– другий заснований на методі електрофлуоресценції.

Обидва є назофарингеальними тестами, тобто мазок братимуть із носоглотки.

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