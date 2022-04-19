Продовжено можливість перетину кордону України за внутрішніми паспортами

Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетину кордону України за внутрішніми паспортами. Діти до 16-річного віку пожуть виїхати з паспортом громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Правила перетинання державного кордону громадянами України можна прочитати ТУТ.

З-поміж іншого визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радить громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЯ ЗА КОРДОНОМ БЕЗ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА

Якщо ви опинилися за кордоном без закордонного паспорта, вім слід звернутися у консульство України за кордоном.

В Італії діють три консульства у Мілані, Римі і Неаполі. Більше про це читайте ТУТ.

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