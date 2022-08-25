Проповідь Папи Римського у День Незалежності обурила українців

Замість того, щоб розділити овець від козлів Папа Франциск змішав їх….

У День Незалежності України, на площі св Петра у Римі Понтифік проголосив проповідь у якій згадав війну в Україні. Проте, зробив це так, що викликав несприйняття українців:

він вкотре урівняв Україну і Росію, агресора та жертву агресії.

Офіційна позиція Папи ще від початку війни була за мир між Україною І Росією, незважаючи ні на що, надаючи людському життю найвищу цінність, поза межами політичних поглядів і подій. Та для багатьох така позиція є псевдопацифізмом.

Українці звинувачують Папу, у тому, що він ототожнює агресора і жертву і заперечує поняття справедливості, чи навіть – заграє із путінським режимом.

У сьогоднішній проповіді він сказав: “Я думаю про дівчину, яка злетіла в повітря через бомбу, під сидінням її автомобіля в Москві. За війну платять невинні. Давайте подумаємо про цю реальність і скажемо собі, що війна – це божевілля”.

Одночасно, варто пригадати, що Папа прийняв на загальній аудієнції дружин азовців, коли вони були заблоковані на Азовсталі. Вітав у Ватикані, групи українських біженців, відвідував дітей, які лікуються від тяжких смертельних хворіб у ватиканський лікарні, надавав значну гуманітарну допомогу Україні.

Як на мене, згадувати Дугіну в День Незалежності України, це чергова велика помилка Ватикану, після якої Папа для багатьох стане персоною нон грата в Україні.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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