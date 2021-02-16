Процедура возз’єднання сім’ї в Італії дає можливість громадянам із країни з-поза ЄС, що легально проживають в країні, отримати дозвіл на проживання члена його сім’ї, який перебуває в іншій країні.

Що повинен робити іноземний громадянин, який хоче подати заяву на возз’єднання сім’ї в Італії.

Процедура возз’єднання сім’ї проходить у два етапи.

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Перший етап розгляду документів для возз’єднання сім’ї:

а) Відділ імміграції квестури перевіряє відповідність реквізитів іноземця (дозвіл на проживання, дохід, житло) закону.

б) консульське представництво в країні проживання іноземця перевіряє наявність реквізитів для видачі в’їзної візи (родинні зв’язки та інші вимоги суб’єктів, що підлягають возз’єднанню) та видає дозвіл на приїзд родича в Італію.

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Другий етап розгляду документів:

Заява про отримання дозволу на приїзд родича (nulla osta) разом із документацією, що підтверджує викладені вище вимоги, має бути надіслана в електронному вигляді до Єдиного відділу імміграції в префектурі за місцем проживання заявника.

Після отримання позитивного висновку із квестури та перевірки наявності усіх вимог, протягом 90 днів з моменту подання запиту, префектура видає дозвіл, або відмову у возз’єднані.

У разі позитивного рішення, іноземцю, який перебуває в іншій країні, видається в’їзна віза для возз’єднання сім’ї, яка дозволить йому, як тільки він перетне кордон Італії, подати заяву на отримання дозволу на проживання з сімейних мотивів.

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