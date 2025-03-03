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Процедура поновлення посвідки на проживання у Мілані біженців із України

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На офіційному сайті Квестури м. Мілан вже доступна інформація щодо процедури поновлення посвідки на проживання «Тимчасовий захист».

Необхідні документи

Для подовження посвідки на проживання слід підготувати:

  • ▪️ 2 фотокартки 3,5х4,5;
  • ▪️ заяву про гостинність (dichiarazione di ospitalità), або прописку (residenza);
  • ▪️ паспорт зі штампом про перетин кордону;
  • ▪️ заяву про присутність на території Італії (dichiarazione di presenza), якщо відсутній штамп перетину кордону;
  • ▪️ попередню посвідку на проживання (permesso di soggiorno);
  • ▪️ документи, які підтверджують родинні зв’язки (якщо виїзд здійснено з неповнолітньою дитиною).

Оплата: Marca da bollo – 16 євро.

Як подати заявку?

Взяти запис (appuntamento) на подачу документів для подовження посвідки на проживання “Тимчасовий захист” у Мілані можна двома способами: ▪️ Надіславши запит особисто через платформу Prenotafacile; ▪️ Звернувшись у Hub for Community за адресою: Viale Monza n.79, Milano – особисто або за телефоном 340 8251826 або 02 674988368 (з вівторка по четвер, з 9:00 до 13:00).

Термін дії посвідки продовжено до 4 березня 2026 року.

🔗 Детальніші роз’яснення читайте тут (італійською мовою)

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