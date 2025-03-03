Процедура поновлення посвідки на проживання у Мілані біженців із України

На офіційному сайті Квестури м. Мілан вже доступна інформація щодо процедури поновлення посвідки на проживання «Тимчасовий захист».
Необхідні документи
Для подовження посвідки на проживання слід підготувати:
- ▪️ 2 фотокартки 3,5х4,5;
- ▪️ заяву про гостинність (dichiarazione di ospitalità), або прописку (residenza);
- ▪️ паспорт зі штампом про перетин кордону;
- ▪️ заяву про присутність на території Італії (dichiarazione di presenza), якщо відсутній штамп перетину кордону;
- ▪️ попередню посвідку на проживання (permesso di soggiorno);
- ▪️ документи, які підтверджують родинні зв’язки (якщо виїзд здійснено з неповнолітньою дитиною).
Оплата: Marca da bollo – 16 євро.
Як подати заявку?
Взяти запис (appuntamento) на подачу документів для подовження посвідки на проживання “Тимчасовий захист” у Мілані можна двома способами: ▪️ Надіславши запит особисто через платформу Prenotafacile; ▪️ Звернувшись у Hub for Community за адресою: Viale Monza n.79, Milano – особисто або за телефоном 340 8251826 або 02 674988368 (з вівторка по четвер, з 9:00 до 13:00).
Термін дії посвідки продовжено до 4 березня 2026 року.
🔗 Детальніші роз’яснення читайте тут (італійською мовою)
Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.