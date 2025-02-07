Процедура продовження дозволу на перебування для українських біженців в Італії у 2025 році

Стала відомою процедура продовження дозволу на перебування в Італії 2025 для українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом.
Як продовжити дозвіл на проживання в Італії у 2025 році?
Відповідно до законодавчого декрету DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202, італійський уряд ухвалив продовження дозволу на проживання для українських біженців до 4 березня 2026 року.
Оригінал документу знайдете ТУТ. Частину, що стосується продовження дозволу на проживання для українців шукайте у параграфі 2:
Це рішення ухвалено згідно з виконавчим рішенням (ЄС) 2024/1836 Ради від 25 червня 2024 року, яке подовжує період тимчасового захисту для переселенців з України.
Скільки українців отримали тимчасовий захист в Італії?
Станом на 31 січня 2025 року, за даними Захисту цивільних (організації, що займається прийомом та обліком українських біженців), дозвіл на проживання для тимчасового захисту в Італії отримали:
- 201 061 українець,
- з них 140 986 жінок (70%),
- 60 075 чоловіків (30%),
- 59 779 дітей.
Як продовжити permesso di soggiorno у 2025 році?
Протягом перших двох років дозвіл на перебування продовжувався автоматично, без необхідності відвідувати квестуру.
Проте у 2025 році для продовження permesso di soggiorno необхідно особисто звернутися до квестури (Questura).
Процедура складається з двох етапів:
- Перше звернення
- Вам призначать дату прийому для подачі пакета документів та проходження фотодактилоскопії.
- Друге звернення
- Відбитки пальців, перевірка документів.
Необхідні документи:
✅ 4 фотографії (формат для документів)
✅ Дозвіл на проживання або довідка з поліції про його втрату
✅ Закордонний паспорт
✅ Гербова марка (marca da bollo) вартістю 16€ (продається в тютюнових крамницях)
✅ Документ, що підтверджує місце проживання (довідка про прописку, про гостинність або еквівалентний документ)
❗ Важливо: Якщо у вас умовна прописка (residenza fittizia), можуть вимагати додаткові документи для підтвердження місця проживання.
Конвертація дозволу на перебування у робочий дозвіл
Українські біженці можуть конвертувати дозвіл на проживання для тимчасового захисту в робочий дозвіл.
✅ Умови конвертації:
- Наявність контракту на роботу (contratto di lavoro).
- Звернення до квестури для зміни статусу permesso di soggiorno.
🔹 Висновок: Якщо ви проживаєте в Італії за тимчасовим захистом, необхідно особисто подати заяву на продовження дозволу у 2025 році. Крім того, є можливість конвертувати дозвіл на проживання у робочий.
📌 Збережіть цю інформацію та діліться з тими, кому це може бути корисно!
Маріанна Сороневич
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