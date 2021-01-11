З 11 до 15 січня 2021 із жовтої у помаранчеву зону перейшли Калабрія, Емілія-Романія Ломбардія, Сицилія та Венето.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Інші регіони Італії перебувають у жовтій зоні

16 січня вийде нова урядова постанова DPCM, яка визначить наступні правила соціальної поведінки в країні.

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Перехід п’яти регіонів у помаранчеву зону було спровоковано зміною статистики поширення коронавірусу на їх території, зокрема – показник заразності Rt.

Нагадуємо, переїзд між регіонами Італії, незалежно від їх коліру, заборонений. За винятком роботи, чи термінових випадків.

А тим часом, на 10 січня в Італії 500.683 людини отримали вакцину Pfizer BioNTech проти коронавірусу.

®Маріанна Сороневич

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