В той час як в Італії показники поширення коронавірусу зменшуються, країни Східної Європи переживають пік пандемії.

Італійська влада занепокоєна можливістю поширення COVID19 доглядальницями та домогосподарками, які повертаються в Італію із Східної Європи.

Щоб не допустити зараження вірусом вразливих категорій населення (зокрема – літніх людей), адміністрація Венето дає можливість домашнім працівницям пройти тест на COVID19 абсолютно безкоштовно.

Подібну ініціативу запровадили Лаціо та П’ємонте. Читайте про це на моїй сторінці (https://www.facebook.com/m.soronevych).

ЯК ПРОЙТИ ТЕСТ

Щоб пройти тест у Венето, достатньо звернутися до регіональної системи охорони здоров’я ASL, чи до лікарів загальної практики (dottore di famiglia).

зателефонувати на номер 0422-323888

написати на пошту coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it

Адміністрація регіону сподівається таким чином захистити людей похилого віку, та сім’ї у яких працюють іноземці.

Результати тестів будуть відомі у режимі реального часу.

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ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУ ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ

Регіональна адміністрація зобов’язує пройти безкоштовний аналіз домашніх працівників, які повертаються до Італії із країн з високим розповсюдженням COVID19. До них, зокрема, належить Україна. Передусім – доглядальницям за літніми та хворими людьми.

ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА ОТОЧУЮЧИХ

У Венето проживає близько 90 000 доглядальниць, які походять переважно з Молдови, Румунії та України.

Тому регіональна адміністрація рекомендує їм зробити тести, щоб захистити себе і людей, за якими доглядають.