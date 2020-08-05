В той час як в Італії показники поширення коронавірусу зменшуються, країни Східної Європи переживають пік пандемії.
Італійська влада занепокоєна можливістю поширення COVID19 доглядальницями та домогосподарками, які повертаються в Італію із Східної Європи.
Щоб не допустити зараження вірусом вразливих категорій населення (зокрема – літніх людей), адміністрація Венето дає можливість домашнім працівницям пройти тест на COVID19 абсолютно безкоштовно.
Подібну ініціативу запровадили Лаціо та П’ємонте. Читайте про це на моїй сторінці (https://www.facebook.com/m.soronevych).
ЯК ПРОЙТИ ТЕСТ
Щоб пройти тест у Венето, достатньо звернутися до регіональної системи охорони здоров’я ASL, чи до лікарів загальної практики (dottore di famiglia).
- зателефонувати на номер 0422-323888
- написати на пошту coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
Адміністрація регіону сподівається таким чином захистити людей похилого віку, та сім’ї у яких працюють іноземці.
Результати тестів будуть відомі у режимі реального часу.
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ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУ ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ
Регіональна адміністрація зобов’язує пройти безкоштовний аналіз домашніх працівників, які повертаються до Італії із країн з високим розповсюдженням COVID19. До них, зокрема, належить Україна. Передусім – доглядальницям за літніми та хворими людьми.
ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА ОТОЧУЮЧИХ
У Венето проживає близько 90 000 доглядальниць, які походять переважно з Молдови, Румунії та України.
Тому регіональна адміністрація рекомендує їм зробити тести, щоб захистити себе і людей, за якими доглядають.