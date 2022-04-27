Робота для біженців в Італії – роз’яснення МВС

Робота для біженців в Італії. Міністерство Внутрішніх справ в Італії опублікувало інформацію, щодо працевлаштування українських переселенців.

ЧИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ В ІТАЛІЇ БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ

Українцям, які приїхали в Італію з України після початку війни, дозволено працювати уже на підставі заяви на дозвіл на проживання, поданої в управління поліції (квестуру).

Працевлаштуватися можна відразу після подання заяви про набуття тимчасового притулку, на основі квитанції про здачу документів, навіть якщо відповідний дозвіл на проживання ще не видано.

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РОБОТА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ В ІТАЛІЇ

Українські переселенці, які отримали, чи очікують на отримання тимчасового притулку в Італії, можуть офіційно бути прийняті на роботу за наймом, на сезонну роботу, чи почати власну справу.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ІЗ УКРАЇНИ, ЩОБ ЗНАЙТИ РОБОТУ В ІТАЛІЇ

Шукати роботу можна, звернувшись до Центру зайнятості (CPI) та приватних агентств зайнятості (APL), уповноважених надавати такі послуги.

ЩО ТАКЕ ЦЕНТРИ ЗАЯНЙТОСТІ І ДЛЯ ЧОГО ВОНИ ПОТРІБНІ

Центри зайнятості в Італії покликані сприяти узгодженню попиту та пропозиції робочої сили.

Серед іншого, вони допомагають складати резюме, знайти можливості для стажування й допомагають відкрити власну справу.

Знайти найближчий Центр зайнятості можна тут.

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ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТ

Pереєструватися в Центрі зайнятості можуть усі старші 16-ти років, що легально проживають в Італії.

Для реєстрації необхідно мати прописку в Італії. Оформити її можна зареєструвавшись у муніципалітеті або комуні.

За реєстрацією слід звернутися особисто, заповнивши спеціальний бланк та пред’явивши документ, що посвідчує особу, дозвіл на проживання або квитанцію про подання заяви на отримання дозволу на проживання;

Для реєстрації в Центрі зайнятості CPI також необхідно заповнити Декларацію про негайну готовність приступити до роботи (DID). Її можна заповнити за допомогою працівників центру зайнятості, або ж на онлайн-платформі ANPAL.

Маріанна Сороневич

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