Зарплата домашніх працівників в Італії у 2022 році дещо підвищується, враховуючи збільшення вартості життя.

Заробітна плата залежить від рівня, вказаного у вашому робочому контракті. Тому, щоб отримувати заробітну плату згідно з законом, важливо щоб у контракті було правильно вказано ваш рівень.

РІВНІ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Рівень залежить від спеціалізації та обов’язків працівника.

Рівень А: прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники;

Рівень А супер: присутність у домі самодостатніх людей;

Рівень B: різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі;

Рівень B супер: доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні;

Рівень C: персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів;

Рівень C супер: опікун, який асистує несамодостатнім людям;

Рівень D: професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном;

Рівень Super D: професійні сертифіковані опікуни, домоправителі, професійні няні і вихователі.

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ЗАРПЛАТА ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ У 2022 РОЦІ

Мінімальна зарплата домашніх працівників у 2022 році не повинна бути нижчою за такі:

Рівень А: 4,69 євро за годину, 645 євро на місяць;

Рівень А Супер: 5,53 євро за годину роботи і 762,88 євро на місяць;

Рівень B: 5,86 євро на годину і 821,56 євро на місяць;

Рівень B Супер: 6,22 євро за годину та 880,24 євро на місяць;

Рівень C: 6,57 євро за годину роботи і 938,94 євро на місяць;

Рівень C Супер: 6,93 євро за годину обслуговування та 997,61 євро на місяць;

Рівень D: 7,99 євро за годину роботи і 1 173,65 євро на місяць;

Рівень D Супер: 8,33 євро на годину і 1 232,33 євро на місяць.

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КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ

Компенсація на харчування і проживання сплачується у розмірі:

• 1,96 євро на добу за сніданок та обід,

• 1,96 євро на добу за вечерю,

• 1,69 євро за проживання на добу.

Маріанна Сороневич

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