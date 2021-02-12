Довготривалий дозвіл на проживання в Італії який ще називають «карта на проживання» видаються достроковим резидентам, або членам сім’ї громадян ЄС.
Із цією картою, також, дозволено жити і працювати в інших країнах Євроспілки.
Від родичів громадян ЄС, цей реквізит не вимагають, тому що родичі гарантують утримання іноземців.
В той час як отримання цього типу пермессо на основі довготривалого проживання, наявність достатнього прибутку є однією із основних вимог.
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РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ
Ви можете подати заяву на отримання довготривалого дозволу на проживання якщо володієте наступними реквізитами:
- Маєте звичайний дозвіл на проживання в Італії приєднані 5 років, протягом яких ви жили в Італії.
- Ваш прибуток не нижчий розміру соціального мінімуму.
СОЦІАЛЬНИЙ МІНІМУМ В 2021 РОЦІ
Іноземці, які хочуть подати на отримання довготривалого дозволу на проживання ЄС, повинні володіти прибутком не нижчим соціального мінімуму.
Його розмір встановлюється щорічно Національний інститутом соціального захисту (INPS).
У 2020 році соціальний мінімум в Італії складає 5.983.64€ на рік (на одну людину).
Цей прибуток повинен бути отриманий із офіційних джерел та підтверджений документально.
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ВИМОГИ ДО ПРИБУТКУ ДЛЯ СІМЕЙ
Якщо на отримання довготривалого дозволу на проживання подає сім’я, розмір соціального мінімуму зростає.
- Чоловік та дружина – 8 975,46€
- Чоловік, дружина і одна дитина 11 967,28€
- Чоловік, дружина і двоє дітей 14 959,10€
- Чоловік, дружина і троє дітей 17 950,92€
ЯК ПІДТВЕРДИТИ ВАШ ПРИБУТОК
Щоб подати на отримання довготривалого дозволу на проживання ЄС ваш прибуток повинен проходити із офіційних джерел.
Підтвердити дохід можливо подавши:
- декларацію про прибутки за попередній рік
- останні квитанції про зарплату (busta paga).
Таким чином ви можете продемонструвати що ваш прибуток є стабільним протягом тривалого періоду, отже ви матимете більше шансів на отримання карти на проживання.
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