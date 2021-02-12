Довготривалий дозвіл на проживання в Італії який ще називають «карта на проживання» видаються достроковим резидентам, або членам сім’ї громадян ЄС.

Із цією картою, також, дозволено жити і працювати в інших країнах Євроспілки.

Від родичів громадян ЄС, цей реквізит не вимагають, тому що родичі гарантують утримання іноземців.

В той час як отримання цього типу пермессо на основі довготривалого проживання, наявність достатнього прибутку є однією із основних вимог.

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РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ

Ви можете подати заяву на отримання довготривалого дозволу на проживання якщо володієте наступними реквізитами:

Маєте звичайний дозвіл на проживання в Італії приєднані 5 років, протягом яких ви жили в Італії.

Ваш прибуток не нижчий розміру соціального мінімуму.

СОЦІАЛЬНИЙ МІНІМУМ В 2021 РОЦІ

Іноземці, які хочуть подати на отримання довготривалого дозволу на проживання ЄС, повинні володіти прибутком не нижчим соціального мінімуму.

Його розмір встановлюється щорічно Національний інститутом соціального захисту (INPS).

У 2020 році соціальний мінімум в Італії складає 5.983.64€ на рік (на одну людину).

Цей прибуток повинен бути отриманий із офіційних джерел та підтверджений документально.

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ВИМОГИ ДО ПРИБУТКУ ДЛЯ СІМЕЙ

Якщо на отримання довготривалого дозволу на проживання подає сім’я, розмір соціального мінімуму зростає.

Чоловік та дружина – 8 975,46€

Чоловік, дружина і одна дитина 11 967,28€

Чоловік, дружина і двоє дітей 14 959,10€

Чоловік, дружина і троє дітей 17 950,92€

ЯК ПІДТВЕРДИТИ ВАШ ПРИБУТОК

Щоб подати на отримання довготривалого дозволу на проживання ЄС ваш прибуток повинен проходити із офіційних джерел.

Підтвердити дохід можливо подавши:

декларацію про прибутки за попередній рік

останні квитанції про зарплату (busta paga).

Таким чином ви можете продемонструвати що ваш прибуток є стабільним протягом тривалого періоду, отже ви матимете більше шансів на отримання карти на проживання.

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