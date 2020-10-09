Румунія припинила авіасполучення з Україною, яка перебуває в жовтій зоні карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна прикордонна служба України в Телеграмі.

“Як повідомляє румунський телеканал Digi24, уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких перебуває і Україна”, – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

У світі станом на 9 жовтня зареєстровано 36 804 776 випадків COVID-19, зокрема 1 067 560 летальних, одужали 27 697 853 особи.

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