Рік по санаторії, в Італії видано лише 5% дозволів на проживання

Від початку санаторії в Італії пройшов цілий рік. Проте, повальна більшість українців так і не отримала довгожданного дозволу на проживання…

Ідея санаторії в Італії виникла в середині найбільш критичного періоду пандемії коронавірусу – навесні 2020 року. Прийом документів тривав з 1 червня до 15 серпня.

Подавати на санаторію робочих стосунків могли роботодавці у галузі сільського господарства, рибальства, домашньої роботи та догляду за людьми.

На амністію було подано 207 542 запити. Найбільша кількість заяв надійшло від домашніх працівників та доглядальниць. Вони становлять 85% від загальної кількості (176 848). За національністю працівників лідирують українки.

Зараз, коли після початку прийому заяв пройшов один рік, статистика розгляду заяв є гіршою за найбільш невтішні передбачення.

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З 220 тисяч іноземців, які подали заяву на амністію, на сьогодні лише 11 000 отримали, що становить 5% від загальної кількості.

20 тисяч пермессо готують до видачі.

Ці цифри оприлюднила газета La Repubblica, посилаючись на документи МВС Італії.

У великих містах, наприклад Римі та Мілані, ситуація найгірша.

Зокрема, в Мілані було подано щонайменше 26 000 заяв та лише 400 іноземців стали щасливими власниками дозволу на проживання.

В Римі, де подано 16 тисяч заяв, лише ДВА пермессо дійшли до останньої фази розгляду, проте ще не були видані на руки.

Частково, таку затримку можна пояснити тим, що протягом останнього року, під час карантину, більшість державних установ в Італії не працювало, або працювало із частковим навантаженням, чи на дистанції.

Сподіваємося, що тепер бюрократична машина запрацює швидше. Хоча слід врахувати, що попереду серпневі відпустки, які зупинять її ще на один місяць.

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Що робити тим, хто очікує на легалізацію

Тим хто очікує на легалізацію не залишається нічого іншого як чекати.

На щастя, італійський уряд нещодавно дозволив міняти роботодавця ще до виклику у Префектуру.

Також, ви можете отримати медичну картку та користуватися послугами державного лікаря.

До виклику у Префектуру не рекомендується виїжджати з Італії. Якщо ж ви уже підписали угоду і роботодавцем і подали заяву на отримання пермессо, можна полетіти в Україну прямим рейсом.

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