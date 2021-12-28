Санаторія-2020 в Італії: що робити, якщо відповідь не приходить

Санаторія 2020 в Італії затримується. Багато із заяв поданих на легалізацію працівників в Італії у 2020 році так і залишаються без відповіді.

Причини цього можуть бути різними: завантаженість префектур, невчасне повідомлення з квестур, чи інспекторатів праці тощо.

Щоб дізнатися статус вашої заяви, слід зайти на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Для доступу до особистого кабінету слід ввести облікові дані роботодавця – його код SPID

Детальніше про те, як перевірити стан розгляду вашої заяви на легалізацію-2020 в Італії читайте тут

Якщо в особистому кабінеті по вашій справі нема жодної відповіді

Якщо в особистому кабінеті по вашій справі нема жодної відповіді, можна зробити запит у компетентну префектуру, надіславши листа сертифікованою електронною поштою, або рекомендованим листом із підтвердженням отримання.

Якщо в особистому кабінеті по вашій справі зазначено «очікується рішення квестури/інспекторату праці

Якщо в особистому кабінеті у вашій страві зазначено «очікується рішення квестури», або інспекторату праці, можна зв’язатися безпосередньо з адміністрацією конкретної організації, щоб з’ясувати причину затримки вашої справи, а потім попросити її передати до префектури.

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Якщо вашу справу відхилили

Важливо також знати, що остаточному відхиленню заяви повинно передувати повідомленням, про наявність «перешкод, або відсутність реквізитів для позитивного вирішення по заяві».

Цими причинами можуть бути невідповідність вимогам прибутку роботодавця, наявність судимостей у роботодавця чи іноземного працівника, відсутність доказів перебування на території на 8 березня 2020 року.

Таке попередження надсилається і зацікавленим працівнику, і роботодавцю, із запрошенням надіслати документи, яких не вистачає.

Префектура зобов’язана взяти до уваги ці документи, під час винесення остаточного рішення.



Стаття для іноземців в Італії юриста Федеріки Мерло



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