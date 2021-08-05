З п’ятниці, 6 серпня 2021 в Італії входить в дію сертифікат безінфекційності Green Pass. Ось які санкції вас чекають, якщо ви порушите правила Зеленого паспорта в Італії.
Він обов’язковий для відвідування закритих ресторанів, культурних та спортивних подій, спа-салонів, басейнів, тренажерних залів, виставок-ярмарків, конференцій, тощо.
Детальніше про це читайте ТУТ.
Якщо в цих місцях виявлять людей без Зеленого сертифікату, великі штрафи накладатимуться і на відвідувачі, і на власників закладів.
Розглянемо докладніше ці адміністративні санкції.
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САНКЦІЇ ЗА ВІДСУТНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ПАСПОРТА В ІТАЛІЇ
Штрафи для порушників правил Зеленого пропуску є великими.
Їх розмір коливається від 400 до 1000 євро, та оплачуються оператором і клієнтом.
У разі виявлення повторних порушень у три різних дні, “заклад може бути закритий від 1 до 10 днів”.
ХТО ПЕРЕВІРЯТИМЕ НАЯВНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ПАСПОРТА
Хто відповідатиме за контроль перепусток?
В урядовій постанові йдеться, що перевіряти наявність перепусток повинні «власники, або адміністратори громадських закладів».
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ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЕРЕВІРКА
Для перевірки дії та справжності зелених сертифікатів, Міністерство охорони здоров’я розробило спеціальний додаток для мобільних телефонів “VerificaC19”.
Він зчитуватиме QR-код, який відвідувач повинен пред’явити у цифровому, або паперовому форматі.
Після перевірки кода, у додатку з’являтиметься зелена, чи червона відмітка зі звуковим сигналом.
ЯК ВИРОБИТИ ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ
Як виробити Зелений паспорт читайте за цим посиланням:
АНУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ПАСПОРТА
Варто зазначити випадки, коли Зелений паспорт анулюватимуть.
Це може статися, коли ASL, лікар загальної практики, педіатр чи інші медичні заклади, повідомлять про позитивний результат тесту на Covid-19.
Централізована система автоматично анульовує перепустку, навіть якщо термін її дії ще не завершився.
У цьому випадку зацікавленому буде надіслано повідомлення про відкликання зеленого сертифіката.
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ТЕРМІН ДІЇ ЗЕЛЕНОГО ПАСПОРТА
Термін дії Зеленого паспорта залежить від способу його отримання:
- 48 годин з моменту відбору мазка на Covid-19;
- 9 місяців після одужання від коронавірусу та однієї дози вакцини;
- 9 місяців (270 днів) з дня видачі у разі вакцинації;
Після щеплення вакциною що передбачає подвійну дозу: сертифікат можна отримати через 15 днів після введення першої дози. Він буде чинний до отримання другої дози.
Після другої дози він генерується через кілька днів і буде діяти протягом 270 днів.
Після щеплення вакциною що передбачає одну дозу, сертифікат буде виданий через 15 днів після ін’єкції й діятиме протягом 270 днів.
Маріанна Сороневич
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