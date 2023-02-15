Скільки дійсне українське посвідчення водія в Італії і як конвертувати його в італійське

Як діяти українським водіям, які приїхали на постінте проживання в Італію? Ця стаття допоможе зрозуміти у які терміни вам слід конвертувати ваше українське водійське посвідчення в італійське.

Скільки часу можна користуватися українським посвідченням водія в Італії

Користуватися українським посвідченням водія можна лише 1 рік з дня офіційної прописки в Італії (residenza).

Якщо у вас нема прописки, відлік цього терміну не іде.

Після завершення однорічного терміну прописки в Італії, ви втрачаєте право водіння автомобілями на території країни. У випадку контролю поліцією, на вас накладуть адміністративну санкцію у розмірі 2 000 Є

Що ж робити?

Конвертація українського водійського посвідчення в італійське

Ви маєте право конвертувати ваше водійське посвідчення в італійське без здачі теоретичного і практичного іспиту.

Конвертувати посвідчення можна лише протягом перших чотирьох років офіційної прописки в Італії. Після завершення цього терміну, ви втрачаєте право на конвертацію документа.

Здавалося б, що термін у 4 роки тривалий, і якщо ви недавно приїхали в Італію вам нема куди спішити. Проте, слід врахувати, що обмін не є автоматичним.

Вам слід звернутися в організацію, що називається Motorizazzione civile, яка надішле в Україну запит про підтвердження наявності у вас посвідчення водія. Очікувати на відповідь можна до 2 ох років. Тому, радимо вам не зволікати із конвертацією.

Читайте про конвертацію українського посвідчення водія тут.

Що робити, якщо ви прописані в Італії понад 4 роки?

Якщо ви маєте італійську резиденцію подан чотири роки, вам слід звернутися в автошколу, пройти навчальний курс і здати теоретичний і практичний іспит водіння.

Або ви можете вчитися самостійно і здавати іспити без посередництва автошколи, звернувшись у Motorizazzione civile.

Усі ці правила НЕ стосуються тимчасових переселенців з України, які приїхали в Італію,Є або отримали дозвіл на проживання в Італії, після початку повномасштабної війни в Україні.

Інформацію для біженців читайте ТУТ.

Важливо знати, що для використання посвідчення водія старого зразка, згідно з законом, ви повинні мати легалізований переклад документа.

Якщо термін дії вашого посвідчення водія завершується, ви можете запросити поновлення у додатку Дія.

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