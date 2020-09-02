Скільки чекати відповіді по заяві на легалізацію в Італії?

На легалізацію в Італії подано понад 207 тис. заяв. Лідирують українці

15 серпня завершилася подача документів на легалізацію робочих стосунків в Італії, яка почалася 1 червня 2020 року.

Скористатися нею могли працівники галузей сільського господарства, рибальства, домашньої роботи та догляду за людьми.

Загальна кількість заявок, отриманих порталом Міністерства внутрішніх справ, становить 207 532.

Згідно підсумкового звіту МВС Італії, найбільша кількість заяв було подано для легалізації домашніх працівників та доглядальниць. Вони становлять 85% від загальної кількості (176 848).

Де відповіді треба буде чекати найдовше

Префектура уже почала викликати роботодавців та працівників, які подали запит на санаторію, для підписання контракту на проживання. Проте, для отримання дозволу на проживання слід набратися терпіння. Якщо брати до уваги досвід попередньої легалізації в Італії, у містах із найбільшою кількістю поданих запитів, чекати доведеться майже рік.

Найбільше запитів у секторі домашньої праці було надіслано із регіону Ломбардія (47 357), Кампанія на першому місці за підлеглою роботою (6 962).

Якщо розглядати кількість запитів на рівні провінцій, перші три місця займають Мілан (22 122), Неаполь (19 239) та Рим (17 318). Далі іде Казерта (2 904), Рагуза (2 005) та Латина (1 897).

Ймовірно, що через великий наплив роботи на державні служби, саме у цих регіонах та містах відповіді на запит треба буде очікувати найдовше.

Україна лідирує по кількості запитів на легалізацію

Розглядаючи країни походження працівників, які виявили бажання отримати дозвіл на проживання в країні, на першому місці є Україна. Більшість запитів було подано на домашню роботу. За нею іде Бангладеш та Пакистан. Албанія, Марокко та Індія. Працівники цих країн хочуть легалізувати свою підлеглу роботу.

Тимчасові дозволи на проживання

Загальна кількість запитів на отримання тимчасових дозволів на проживання, які подавалися іноземними громадянами через поштові відділення становить 12 986.

На рівні провінцій, за кількістю поданих запитів лідирують Верона (675), Кунео (466) та Козенца (423), а потім – Мілан (406).

Бажаємо удачі усім співвітчизникам які подали запит на отримання дозволу на проживання в Італії.

Маріанна Сороневич

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