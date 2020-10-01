Так звана «справа Суареса» поставила реформу надання італійського громадянства у центр уваги суспільства.

Сумно зазначати, що набуття італійського громадянства є надзвичайно складним, особливо якщо ви не є багатим спортсменом або серед ваших предків не було італійців.

Навіть діти, які народилися в Італії від батьків-іноземців, незважаючи на те, що живуть тут роками, працюють, платять податки (як усі італійці), для подачі документів повинні чекати, поки їм виповниться 18 років. Але це не гарантує їм отримання громадянства.

Стівен Огонго, координатор руху «Дорога Італія»

Діти без громадянства своєї Батьківщини

Я знаю багатьох людей, які народились і виросли в Італії, ніколи не було за її межами, проте не є громадянами своєї рідної країни.

У мене також є друг, який народився у Римі, від батьків, що походять із Кабо-Верде, який через помилку вчасно не подав заяву на отримання громадянства, а коли зробив це – йому відмовили.

І це ще не все.

Згідно закону, він став …нелегальним іммігрантом. Як його можна назвати «іммігрантом», якщо він народився в Італії? Звідки він «іммігрував»?

Все ж, йому видали постанову із зобов’язанням покинути країну протягом 20 днів.

Коли слухаєш подібні історії життя молоді, які насправді є італійцями, розумієш що держава відмовляється визнавати їх своїми громадянами.

Молоді люди, які від народження не покидали Італії, повинні скласти іспит на знання мови, питають чому держава поводиться у їх відношенні так несправедливо.

Я хотів би поставити питання італійській держави: чим такі діти, які народилися, виросли і хто живуть тут роками, відрізняються від італійців?

Італія – мати, яка не визнає своїх дітей

З моменту коли розгорнувся скандал із Суаресом я спостерігав за гнівом і розчаруванням дітей Італії, які не мають громадянства своєї рідної країни. Відмовляти ньому цим дітям та молоді є грубою несправедливістю.

Настав час реформи громадянства

Понад 20 років політики та уряди не насмілювалися реформувати громадянство, яка б була гідна цивілізованої та багатокультурної країни.

Досить риторики! Досить лицемірства! Настав час провести цю реформу!

Це не може продовжуватися. Вважаю, що позбавляючи громадянства цих дітей та молоді, Італія поводиться як мати, яка не визнає своїх дітей.

Скандал із Суаресом розгорнувся у слушний момент, коли уряд збирається змінити «Укази про безпеку», запроваджений Сальвіні.

Один із них продовжив термін процедур надання громадянства на основі місця проживання,через одруження з 24 місяців до 48 місяців. Водночас, він збільшив вартість подачі заяви із 200 до 250 євро.

Підвищувати вартість послуги за рахунок зниження її якості вже нелогічно. Але для уряду Сальвіні це було нормально.

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Завдяки справі Суареса ми отримали підтвердження, що процедура надання громадянства може бути завершена протягом 2 тижнів.

Тому, ми просимо уряд зменшити термін тривалості процедури надання громадянства з 48 місяців до 1 місяця.

Розглядати заяви про отримання громадянства протягом 4 років здається стратегією, стримування, що обмежує кількість людей, які набувають громадянство.

Те, що для перевірки документів людини, яка живе в Італії щонайменше 10 років, яка має дозвіл на проживання, посвідчення особи, податковий код, потрібно, щонайменше, 4 роки здається непереконливим. Адже держава вже має всі дані про нього!

Я сподіваюся, що із реформуванням Указів про безпеку, бюрократичний процес набуття італійського громадянства, повернеться до розумних термінів.



Стівен Огонго, координатор руху «Дорога Італія»