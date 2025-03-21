Якщо ваш ISEE (Індикатор еквівалентної економічної ситуації) нижче 35 000 євро, у 2025 році ви можете скористатися різними бонусами та пільгами для сімей, студентів і працівників. Нижче наведено перелік основних фінансових підтримок та соціальних допомог.

Які бонуси доступні при ISEE до 35 000 євро?

1. Універсальна допомога на дітей (Assegno Unico)

Ця фінансова підтримка надається сім’ям із дітьми до 21 року. Якщо ISEE нижче 35 000 євро, виплати починаються від 112 євро на місяць і можуть досягати 201 євро, залежно від конкретного доходу сім’ї. У випадку дітей з інвалідністю обмеження за віком не застосовується.

2. Бонус на дитячий садок (Bonus Asilo Nido)

Для сімей із дітьми до 3 років передбачена компенсація витрат на дитячий садок. Якщо ISEE не перевищує 25 000 євро, сума допомоги становить 3 000 євро на рік. При доході від 25 001 до 40 000 євро – 2 500 євро.

3. Культурний бонус (Bonus Cultura)

Доступний для молоді, яка у 2025 році досягне 18 років і має ISEE нижче 35 000 євро. Сума допомоги – 500 євро, які можна витратити на книги, кіно, концерти, театральні вистави та інші культурні заходи.

4. Карта покупок (Carta Acquisti)

Допомога у розмірі 80 євро кожні два місяці (40 євро на місяць) для громадян віком від 65 років і сімей із дітьми до 3 років. Максимальне значення ISEE для отримання – 8 117,17 євро.

5. “Карта, присвячена тобі” (Carta Dedicata a Te)

Разова виплата у розмірі 500 євро для сімей із щонайменше трьома членами та ISEE до 15 000 євро. Використовується для придбання продуктів першої необхідності у магазинах, що приймають картки Mastercard.

6. Бонус на оплату комунальних послуг (Bonus Bollette)

Держава продовжила соціальний бонус на електроенергію, газ та воду. Доступний для сімей із ISEE до 9 530 євро (до 20 000 євро, якщо в сім’ї чотири або більше дітей). Розмір допомоги залежить від складу сім’ї та рівня споживання.

7. Допомога із соціальної інтеграції (Assegno di Inclusione)

Замість попереднього “гарантованого доходу” з 2024 року діє нова програма підтримки малозабезпечених сімей. Виплати надаються сім’ям з ISEE до 10 140 євро (вище для сімей, що орендують житло або складаються з людей старшого віку).

8. Підтримка працевлаштування (Supporto per la Formazione e il Lavoro)

Передбачає виплати у розмірі 500 євро щомісяця протягом одного року для людей віком від 18 до 59 років, які мають ISEE до 10 140 євро та відповідають додатковим критеріям щодо працевлаштування.

9. Психологічний бонус (Bonus Psicologo)

Фінансова допомога на оплату сеансів психотерапії. Максимальний розмір допомоги – 1 500 євро для громадян із ISEE до 15 000 євро, 1 000 євро для тих, чий ISEE становить від 15 001 до 30 000 євро, і 500 євро для власників ISEE до 50 000 євро.

Який рівень ISEE потрібен для отримання допомоги у 2025 році?

Різні програми мають свої вимоги до рівня доходу. Деякі бонуси доступні навіть при ISEE до 50 000 євро, але найбільш значна допомога надається громадянам із нижчими доходами.

Щоб отримати детальну інформацію або подати заявку, перевірте офіційні сайти державних органів чи зверніться до місцевих служб соціального захисту.

Скористайтеся можливістю отримати фінансову підтримку у 2025 році!

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