Соціальна допомога на дітей в Італії (L’assegno unico) до 175 євро на місяць, виплачуватиметься також для іноземців, які проживають в Італії не менше 2-ох років.

Саме це передбачає проєкт імплементаційної постанови, прийнятої Радою Міністрів Італії.

«Соціальна допомога (L’assegno unico) виплачуватиметься громадянам з країн з-поза ЄС, які мають дозвіл на проживання і роботу тривалістю понад шість місяців, якщо вони проживають в Італії принаймні два роки, навіть не безперервно».

Для введення постанови в дію слід зачекати її затвердження італійським Парламентом. Це – питання часу.

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У разі прийняття, соціальна допомога на дітей (L’assegno unico) у 2022 році виплачуватиметься:

• громадянам ЄС

• громадянам з країн поза межами Євроспілки, які мають дозвіл на проживання, дозвіл на роботу, або дозвіл на наукову діяльність понад шість місяців, за умови, що вони проживають в Італії «принаймні два роки, навіть якщо вони не безперервні»

• особи, що мають контракт на «постійну, або роботу тривалістю не менше шести місяців».

• серед вимог також є резиденція та сплата податків в Італії.

Розмір допомоги

Щомісячна допомога складатиме до 175 євро для неповнолітніх, 85 євро для повнолітніх дітей у віці від 18 до 21 років.

Кому виплачується

Субсидію на дітей виплачуватимуть починаючи із сьомого місяця вагітності і аж поки дитині не виповниться 21 рік. Вона замінить інші подібні види допомоги, які виплачувалися дотепер.

Допомогу в розмірі 175 євро отримають ті, чий ISEE є нижчим 15 000 євро.

Зі збільшенням розміру ISEE допомога пропорційно зменшується до мінімуму 50 євро (25 для повнолітніх).

Для тих, чий ISEE складає понад 40 000 євро брутто на рік, або для тих, хто його не подає. Виплати базуватимуться на кількості дітей, наявності в сім’ї інвалідів, а також – на основі сімейного прибутку.

Доплата передбачена навіть у випадку, якщо працюють обидва із батьків.

Заяву на отримання допомоги слід подати до INPS з 1 січня 2022 на період з березня по кінець лютого 2022 року.

Читайте статтю італійською: Assegno unico fino a 175 euro al mese anche per gli stranieri residenti in Italia da almeno 2 anni

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