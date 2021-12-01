Ставити дато – штампи у закордонних паспортах не обов’язково

Українці, перетинаючи кордон України, можуть не проставляти в своїх закордонних паспортах дато-штампи при виїзді чи в’їзді.

Як розповів голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин, відповідна постанова Кабінету Міністрів щодо відміни дато-штампів у паспортних документах вже прийнята.

Микола Литвин зауважив, що постанову було прийнято у зв’язку із зверненням Держприкордонслужби, до якої в свою чергу звертались українці, які працюють в суміжних країнах, і у них швидко закінчується дія закордонних паспортів.

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«Наразі ситуація відрегульована, і тепер людина при в’їзді або виїзді має можливість не ставити штамп».

Голова ДПС також повідомив, що дато-штамп можна поставити на інших документах, зокрема, відрядженні тощо. «Всі ці питання вирішуються у добровільному порядку», — підкреслив Микола Литвин.

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