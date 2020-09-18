Розмір контрибутів до оплати тих, хто подавав на легалізацію в Італії

Стали відомі розміри контрибутів, які слід заплатити тим, хто подавав на легалізацію в Італії

Указ Міністерства праці та соціальної політики, опублікований в Офіційному віснику від 8 вересня 2020 р., встановив суми контрибутів, які повинні заплатити роботодавці, що подали заяву на легалізацію домашніх працівників та робітників сільського господарства.

Виплата контрибутів є частиною виплат, передбачених процедурою легалізації трудових відносин.

🔹ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ НАСТУПНІ ВИПЛАТИ 🔹

Одноразовий внесок у розмірі 500 євро. Його слід було зробити до подачі заяви;

Гербова марка на 16 євро (у бланках заяви на легалізацію подавалися реквізити цієї марки. Її треба буде пред’явити під час виклику у Префектурі для укладання контракту між роботодавцем та працівником;

Виплата контрибутів та соціальних внесків. Їх сума стала відома лише 8 вересня.

💷РОЗМІР КОНТРИБУТІВ💷

Розмір контрибутів залежить від сектору господарства у якому працює легалізований працівник і дати початку робочих стосунків, яку ви задекларували у заяві на легалізацію.

✅300,00 €/місяць – Сільське господарство, тваринництво, рибальство і аквакультура та супутня діяльність;

✅156,00 €/місяць – Догляд за людьми, навіть якщо вони не проживають разом (доглядальниці);

✅156,00 €/місяць – домашня робота на підтримку сімейних потреб (домашні працівниці).

Цю суму треба помножити на кількість місяців (або частини місяця) тривалості робочих стосунків, які роботодавець задекларував під час подачі заяви про легалізацію.

Наприклад, якщо в заяві було вказано початок робочих стосунків із січня 2020 року, слід заплатити за 9 місяців суму, яка дорівнює 1 404€.

💸ЯК ЗДІЙСНИТИ ОПЛАТУ💸

Оплату контрибутів слід зробити на бланку F24. На час написання статті оплатити контррибути ще неможливо. Слід зачекати коли INPS повідомить код оплати.

Проте, відкладати оплату надовго не варто, її слід зробити до виклику у Перефектуру.

®Маріанна Сороневич

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