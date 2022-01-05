Стало відомо коли можна буде обміняти італійські посвідчення водія на українські

Як поміняти українські права на італійські? Відповідь на це питання з’явилося на початку 2022 року.

Між Україною та Італією знову діятиме спрощений механізм обміну національних посвідчень водія. Міжурядова угода набуває чинности з 24 січня 2022 року.

Про це повідомив Руслан Фуфалько, заступник директора Департаменту – начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України.

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Він опублікував вербальну ноту, яка засвідчує завершення процедур, необхідних для набрання чинності Угоди між Україною та Італією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, підписаної 20 липня 2021 року.

Відтак, громадяни України та Італії, які легально проживають на території обох країн, знову отримають можливість обміняти свої водійські права без складання теоретичних і практичних іспитів та без витрат на їх оплату із 24 січня 2022 року.

Дія Угоди поширюється на громадян України, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менш як чотири років;

мають дійсне українське посвідчення водія.

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Отже, я якщо тривалість вашої резиденції в Італії складає понад 4 років, вам варто звернутися в автошколу, чи представництво Цивільної моторизації (Motorizzazione civile) для здачі теоретичного і практичного іспиту.

На даний час, Посольство України не опублікувало додаткових вимог, чи умов обміну водійських посвідчень. як поміняти українські права на італійські, читайте у наступних публікаціях.

Маріанна Сороневич

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