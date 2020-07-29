Стало відомо як діяти після подачі на легалізацію в Італії

Циркуляр МВС Італії від 24 липня пояснює дії роботодавця і працівника після подачі заяви на узаконення робочих стосунків.

Новий циркуляр Департаменту громадянських свобод та імміграції Міністерства внутрішніх справ від 24.07.2020 р надає подальші та роз’яснення стосовно легалізації 2020 року.

Знати їх повинні усі, хто сподівається отримати дозвіл на проживання в Італії завдяки цьому винятковому урядовому заходу.

Оригінал документа знайдете тут

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