Субсидія на дитячий садок 2025 в Італії : онлайн-заявки, умови, суми, ліміти за ISEE

Дізнайтеся, хто може отримати до 3600 євро на покриття витрат на дитячий садок в Італії у 2025 році. INPS опублікував усі деталі щодо бонусу, який допоможе родинам зменшити фінансове навантаження.

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Що таке бонус на дитячий садок в Італії 2025?

Бонус на дитячий садок – це грошова допомога від INPS для покриття витрат на відвідування дітьми дитячих садків (публічних або приватних акредитованих) або для домашньої допомоги дітям до трьох років із серйозними хронічними захворюваннями.

Кому доступний бонус дитячий садок в Італії?

Бонус можуть отримати родини, якщо:

дитині менше трьох років (або вона досягає трьох років у поточному році);

дитина відвідує акредитований дитячий садок або має підтвердження про серйозне хронічне захворювання.

Умови для батьків:

громадянство Італії, країни ЄС або чинний дозвіл на проживання;

проживання в Італії.

Нововведення у 2025 році

Згідно з бюджетним законом 2025 року, програма отримала кілька оновлень:

Максимальна сума бонусу збільшена до 3600 євро (для сімей із ISEE до 40 000 євро).

(для сімей із ISEE до 40 000 євро). Скасовано вимогу щодо другої дитини. Тепер подавати заявку можуть і на першого народженого після 1 січня 2024 року.

Тепер подавати заявку можуть і на першого народженого після 1 січня 2024 року. Не враховуються виплати за унікальну допомогу при розрахунку ISEE.

Суми допомоги

Для дітей, народжених до 1 січня 2024 року:

3000 євро/рік (ISEE до 25 000 євро);

(ISEE до 25 000 євро); 2500 євро/рік (ISEE від 25 001 до 40 000 євро);

(ISEE від 25 001 до 40 000 євро); 1500 євро/рік (ISEE понад 40 000 євро).

Для дітей, народжених після 1 січня 2024 року:

3600 євро/рік (ISEE до 40 000 євро);

(ISEE до 40 000 євро); 1500 євро/рік (ISEE понад 40 000 євро).

Які витрати покриваються?

Місячна плата за дитячий садок в Італії;

Плата за харчування (у межах місяця);

Податок на бланки (imposta di bollo);

Знижений ПДВ.

Не покриваються:

Реєстраційний внесок;

Альтернативні послуги (ігрові кімнати, літні табори тощо).

Як подати заявку?

Заявки приймаються до 31 грудня 2025 року виключно онлайн через:

портал INPS за допомогою SPID, CIE 3.0 або CNS;

інститути патронату.

Для заявки потрібні:

чеки про сплату щонайменше однієї квитанції;

довідка від педіатра (для дітей із хронічними захворюваннями).

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