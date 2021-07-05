Субсидія на комунальні послуги в Італії. Хто має право та як отримати

Субсидія на комунальні послуги в Італії запроваджена із 1 липня 2021 і надаватиметься автоматично. Ось за яких умов можна її отримати.

Із 1 липня 2021 для всіх сімей, які відчувають економічні труднощі, вводяться автоматичні знижки на оплату води, електроенергії та газу.

На відміну від попередньої системи, за якою для отримання субсидії треба було подавати заяву, тепер вона надаватиметься автоматично на основі Єдиної податкової декларації.

Субсидія нараховуватиметься на наступні 12 місяців.

Розглянемо усі подробиці.

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Субсидія на комунальні послуги, ось хто може її отримати

Субсидія надається на рахунки за воду, електроенергію та газ.

Одержати її можуть сім’ї, які володіють одним із наступних реквізитів:

• Isee не перевищує 8 265 євро;

• Сім’ї з 4 дітьми на утриманні та показником ISEE, що не перевищує 20 000 євро;

• Сім’ї, що живуть коштом пенсії, чи доходу громадянства (Reddito di cittadinanza);

• Якщо для одного із членів сім’ї ISEE активовано електропостачання / газ / воду для побутового використання (або призупинено через неоплату), або він користується централізованим газоводопостачанням для побутових потреб.

Розмір та нарахування субсидії на комунальні послуги

Розмір субсидії залежить від кількох факторів, серед яких – кількість членів сім’ї.

Право подавати на субсидію має лише один член сім’ї.

Протягом поточного року субсидія становить 128 євро/місяць, якщо сім’я складається з 1 або 2 членів, 151 євро, якщо вона складається з 3 або 4 осіб, і 177 євро, якщо в сім’ї понад 5 осіб.

Субсидія буде зніматися із рахунку автоматично. Тобто споживачам приходитиме до оплати менша сума.

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Як отримати субсидію

Щоб отримати субсидію на комунальні послуги, просто потрібно щороку подавати декларацію про прибутки (Dichiarazione sostituiva unica), ту ж, що потрібна для отримання сертифікації ISEE.

Якщо сім’я володіє відповідними параметрами, INPS автоматично надсилатиме інформацію до спеціальної бази даних – Інтегрованої інформаційної системи.

Після аналізу даних, буде визначено можливість надання субсидії.

Для сімей, які користуються централізованим газоводопостачанням, субсидія надаватиметься автоматично.

Маріанна Сороневич

Стаття італійською: Bonus sulle bollette, gli sconti iniziano oggi: chi ne ha diritto e come ottenerlo

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