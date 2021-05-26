Купівлю житла в Італії стимулює новий урядовий указ «Decreto Sostegni bis», яким уряд намагається підтримати ринок нерухомості в країні.

Передусім, субсидією можуть скористатися молоді люди до 36 років. Ті, хоче придбати будинок для основного проживання, можуть скористатися 80-відсотковою державною гарантією на виплату іпотеки.

Розглянемо детальніше, як це діятиме.

Скасування податку для купівлі житла в Італії

Після набуття чинності декрету«Decreto Sostegni bis» збільшиться підтримка молоді в Італії, яка хоче хочуть придбати своє перше житло.

Фактично буде повністю ліквідований податок на реєстрацію як іпотечну, так і кадастрову.

Скористатися цією субсидією, спричиненою економічними заходами, для подолання економічної кризи, можна незалежно від розміру прибутку.

Одним з основних критеріїв надання субсидії є вік бенефіціарів: вони повинні бути молодшими 36 років.

Читайте цю статтю італійською: Bonus mutui under 36: tutte le novità contenute nel decreto Sostegni bis

Держава – гарант виплати іпотеки

Крім того, вводиться державна гарантія виплати іпотеки, що дорівнює 80%. Її зможуть отримати малозабезпечені молоді люди, ISEE, яких повинен бути нижчими за 40 тисяч євро.

Фонд гарантування іпотечного кредитування основного житла налічує 55 мільйонів євро і буде продовжений до 31 грудня 2022 року. Тому подати на тримання субсидії потрібно до вичерпання фонду, та, в будь-якому випадку, до вк4азаної дати.

Згідно з розрахунками, завдяки цим новим заходам, придбання новозбудованої квартири вартістю 200 тис. євро, можна буде заощадити понад 8 тис. євро.

Крім заощадження, завдяки державній гарантії, можна буде легше отримати банківську послугу.

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