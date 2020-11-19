Субсидії та дотації, які можна отримати в Італії в 2021

Італійський уряд передбачив у бюджеті на наступний рік ряд субсидій та соціальну допомогу, якими також зможуть скористатися українці які живуть у країні.

Загальна сума, яку Уряд виділив на субсидії у бюджеті на наступний рік (Legge di Bilancio) складає 38 млрд євро.

БОНУС ДЛЯ СІМЕЙ

Будуть надаватися субсидії на утримання дітей на отриманні, починаючи із липня 2021.

Передбачено різні типи соціальної підтримки, та різні суми для них. Розміри цих бонусів коливається від 50 євро до 250 євро, за кожну дитину віком до 21-го року, яка перебуває на утриманні батьків.

Бонус для новонароджених

Бонус бебе будуть виплачувати для дітей народжених, або установлених у 2021 році.

Бонус на дитсадок

Можна буде отримати субсидію на оплату десятка протягом усього 2021 року.

Так само батьки (мама і тато) зможуть отримати 7 днів звільнення від роботи по догляду за дитиною.

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БОНУСИ НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Субсидія на велосипед та самокат. Цей бонус уже виплачувалася у 2020 році, і був продовжений на 2021 -й.

Він передбачає можливість отримати знижку купівлю велосипеда (як звичайно так і моторизованого, чи електричного) на 60%, із мінімальної суми у 500 євро.

БОНУС НА ЖИТЛО

Субсидія на ремонт житла.

Можна отримати назад 50% витрат на ремонт житла, за рахунок відрахувань із податків Irpef, до максимальної суми у 96 000 євро на кожне помешкання.

Субсидія на побутову техніку.

Можна отримати 50% вартості великої побутової техніки, за рахунок відрахування із податків Irpef.

Екобонус.

Можна отримати 50% вартості вікон та дверей, біомаси, а також 65% вартості приладів для затінення від сонця (schermatura solare) за рахунок відрахування із податків Irpef.

Бонус на ремонт фасадів будинків.

Можна отримати знижку на податки на 90%, витрачених на ремонт фасадів будинків. Максимальний розмір субсидії необмежений.

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ПРИЙОМ МОЛОДІ НА РОБОТУ

Прийом на роботу молоді до 35 років.

Для того щоб сприяти постійній зайнятості молодих людей, уряд передбачив звільнення роботодавців від оплати контрибутів на 100%, на максимальний період у 36 місяців.

Організації, які скористаються цією субсидією, не зможуть звільнити нових працівників протягом 9 місяців.

БОНУС СХОДУ

Для східних регіонів країни передбачений так званий “Бонус сходу”.

Він звільняє роботодавців від оплати контрибутів за працівників та стажерів на 48 місяців. Ця субсидія діятиме у наступних регіонах: Абруццо, Молізе, Кампанія, Базиликата, Сицилія, Пулья, Калабрія, Сардинія.

БОНУС НА ЖІНОЧУ ЗАЙНЯТІСТЬ

Для того щоб сприяти зайнятості жінок, уряд звільняє роботодавців, які приймуть на роботу безробітних жінок, від сплати контрибутів на 100%, до досягнення суми у 6 тисяч євро на рік.

БОНУС КЕШБЕК

Із грудня 2020, водиця бонус кешбек для тих хто оплачувати товари та послуги у безготівковій формі.

®Маріанна Сороневич

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