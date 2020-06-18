Терміни прийому заяв на легалізацію в Італії продовжено

Італійський уряд продовжив терміни прийому заяв на легалізацію.

Цю постанову було винесено Радою Міністрів 15 червня 2020 року у постанові №52.

Дату подачі заяв для працівників та роботодавців перенесено із 15 липня на 15 серпня 2020, тобто, на один місяць.

Інших змін чи реквізитів легалізації змінено не було.

Отже, тепер є більше часу для ретельної підготовки документації, а ті, хто ще не знайшов роботодавця, матимуть час це зробити.

Нагадую, італійський уряд не встановив ліміту кількості іммігрантів, які можуть легалізуватися. Дозвіл на проживання отримають усі, хто матиме потрібні реквізити.

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