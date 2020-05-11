Термін дії дозволів на проживання в Італії продовжено до 31 серпня

Квестури по усій Італії припинили приймати громадян у зв’язку із карантином для обмеження епідемії коронавірусу.

У зв’язку із цим, більшість дозволів на проживання в Італії для громадян третіх країн автоматично продовжено до 31 серпня 2020 року.

Читайте цю статтю італійською тут

Автоматично продовжено дію:

– дозволів на проживання для сезонних робіт;

Дію дозволів на проживання для сезонних робіт, термін дії яких закінчується між 23 лютого та 31 травня 2020 року, продовжується до 31 грудня 2020 року.

– конвертування дозволів на проживання;

Продовжено дозволи на проживання, конвертовані із мотивів навчання на підлеглу роботу, та з сезонної роботи на несезонну підлеглу роботу;

– декларацію присутності;

Продовжено дозволи на проживання, визначені у пункті 7 статті 5, T.U.I. (декларація присутності);

– дозволів для міжнародного гуманітарного захисту;

Продовжено документи, визначені у статті 24 законодавчого розпорядження № 251 (документи для власників міжнародного захисту);

– дозволів для сезонних працівників;

Продовжено дозволи на проживання, видані для сезонної роботи, визначені у пункті 2 статті 24 T.U.I.;

– дозволів (nulla osta) для об’єднання сім’ї;

Продовжено дозволи для возз’єднання сімей, визначені у статтях 28, 29 та 29-біс T.U.I.;

– дозволів (nulla osta) для висококваліфікованих працівників та наукової роботи;

Продовжено дозволи, видані для окремих випадків. Зокрема блакитні картки, наукової роботи, внутрішньо корпоративних трансферів, зазначених у статтях 27 та наступних законодавчих постанов n. 286 1998 р.,

– дозволи на проживання для тимчасової та постійної зайнятості;

– дозволи на проживання для сезонної роботи;

– дозволи на проживання для самозайнятості;

– дозволи на проживання по сімейних причинах;

– дозволи на проживання для студентів, обміну учнями, стажування;

– дозволи на проживання для пошуку роботи;

– Продовження також стосуються запитів на конвертування типів дозволів на проживання;

Зміни, що стосуються тривалості дії дозволів на проживання в Італії вніс Закон від 24 квітня 2020 р. n. 27 (що набув чинності 30.04.2020 р.), змінив Закон від 17 березня 2020 р., n. 18.

Щоб знати найважливіші новини, пов’язані із дозволом на проживання і Італії лайкніть цю сторінку (https://www.facebook.com/m.soronevych/) та слідкуйте за публікаціями.