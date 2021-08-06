Термін дії Зеленого паспорта в Італії залежить від способу його отримання: вакцинації, аналіза, чи одужання.

З п’ятниці, 6 серпня 2021 в Італії увійшов у дію сертифікат безінфекційності Green Pass. Він обов’язковий для відвідування закритих ресторанів, культурних та спортивних подій, спа-салонів, басейнів, тренажерних залів, виставок-ярмарків, конференцій, тощо.

Маєте потребу у юридичній консультації щодо отримання чи продовження дозволу на проживання в Італії? Замовте безкоштовну онлайн-зустріч із італійським адвокатом, експертом імміграційного права компанії Migreat.

Термін дії Зеленого паспорта в Італії залежить від способу його отримання:

48 годин з моменту відбору мазка на Covid-19;

9 місяців після одужання від коронавірусу та однієї дози вакцини;

9 місяців (270 днів) з дня видачі у разі вакцинації;

Читайте також: САНКЦІЇ ЗА ВІДСУТНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ПАСПОРТА В ІТАЛІЇ

Після щеплення вакциною що передбачає подвійну дозу: сертифікат можна отримати через 15 днів після введення першої дози. Він буде чинний до отримання другої дози.

Після другої дози він генерується через кілька днів і буде діяти протягом 270 днів.

Після щеплення вакциною що передбачає одну дозу, сертифікат буде виданий через 15 днів після ін’єкції й діятиме протягом 270 днів.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.