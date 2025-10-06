Європейський Союз готується до наступного етапу тимчасового захисту для громадян України, які були вимушено переміщені через війну. З новою рекомендацією, схваленою 16 вересня Радою ЄС, визначено забезпечення повернення та реінтеграції в Україні, коли умови це дозволять, або для сприяння поступовому переходу до інших статусів проживання.

Метою є поступове припинення статусу тимчасового захисту. Рекомендація також передбачає заходи з інформування, координації, моніторингу та обміну даними між державами-членами та Україною.

Нові статуси проживання

Держави-члени закликаються надавати дозволи на проживання українцям для роботи, навчання, освіти або з сімейних причин.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також зможуть подавати заявки на статуси, передбачені законодавством ЄС, наприклад, для висококваліфікованих працівників. Однак одночасно зберігати статус ЄС і тимчасовий захист не буде можливим.

Підтримка реінтеграції та добровільного повернення

Багатьом українцям знадобиться підтримка для повернення та реінтеграції у власну країну. Рекомендація пропонує державам-членам дозволяти ознайомчі поїздки в Україну, щоб полегшити оцінку умов для повернення.

Крім того, заохочується створення програм добровільного повернення, які діятимуть обмежений час і координуватимуться з українськими органами та іншими державами-членами. Під час участі в таких програмах бенефіціари збережуть права, пов’язані з тимчасовим захистом, зокрема житло, медичну допомогу та освіту.

Інформація та підтримка переселенців

Ключовим елементом рекомендації є надання чіткої та доступної інформації українським переселенцям. Держави-члени повинні пояснити можливості отримання інших правових статусів, наслідки для поточних прав та пільг, а також доступну підтримку для повернення в Україну.

Для цього країни ЄС можуть запускати інформаційні кампанії про програми добровільного повернення та створювати «Unity Hub» — центри єдності, фінансовані за європейські кошти. Ці центри виступатимуть контактними пунктами, надаватимуть допомогу з документами, консультації щодо працевлаштування як в Україні, так і в країні перебування, а також персоналізовану підтримку під час переходу до нового статусу.

Європейський спільний підхід

Ця рекомендація є важливим кроком до спільного європейського підходу у керуванні етапом після тимчасового захисту. Мета — уникнути законодавчих прогалин та забезпечити координовані шляхи для мільйонів переселенців, супроводжуючи їх у добровільному поверненні або переході до нового стабільного статусу проживання в межах Європейського Союзу.

Ucraina. Protezione temporanea: la raccomandazione Ue per una transizione graduale verso altri status legali

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.