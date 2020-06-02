Триває подача заяв на отримання доходу надзвичайної ситуації в Італії

Дохід надзвичайної ситуації – Reddito di Emergenza (REM) – захід підтримки прибутку, запроваджений декретом Decreto Rilancio для осіб і сімей, які перебувають в економічній скруті через надзвичайну ситуацію через епідемію COVID-19.

Реквізити бенефіціарів

Reddito di Emergenza виплачується сім’ям, які відповідають такими вимогам:

• член сім’ї, що подає заяву, має прописку в Італії на час подачі заяви;

• розмір сімейного прибутку у квітні 2020 року є нижчим за поріг, встановлений для цього типу допомоги;

• вартість рухомого майна сім’ї (за 2019 рік) менший 10 000 євро. Сума збільшується на кожного наступного компонента сім’ї (максимум до 20 000 євро);

• за наявності неповноправного члена сім’ї;

• розмір ISEE, засвідчений Dichiarazione Sostitutiva Unica, на момент подання заяви, менше за 15 000 євро.

Сумісність із іншими типами допомоги

Reddito di Emergenza не виплачується, якщо хтось із членів сім’ї отримали, або отримують, одну з інших субсидій для працівників, постраждалих від надзвичайної ситуації COVID-19.

Не можуть одержати REM, особи, які отримали, або отримують:

самозайняті працівники, внесенні у реєстри INPS;

автономні власники із partita IVA;

працівники з узгодженими та безперервними робочими стосунками;

сезонних працівники у сфері туризму та курортів;

працівники шоу-бізнесу;

сільськогосподарські робітники;

підлеглі сезонні працівники, що належать до галузей,відмінних від туризму та курортів;

працівники, які працюють почергово (intermittenti);

самозайняті працівники, які не мають partita IVA, не зареєстровані до інших обов’язкових форм соціального страхування;

уповноважені у продажах у на дому;

домашні робітники.

Крім того, REM не виплачують, якщо у сім’ї, на момент подачі заяви:

є особи, що отримують пряму чи непряму пенсію (за винятком пенсії по інвалідності);

наймані працівники прибуток яких перевищує максимальний поріг сімейного доходу.

Бенефіціари Базового прибутку, або пенсії для громадян (Reddito, Pensione di Cittadinanza).

Для цих типів працівниів передбачено інші види допомоги. Прогортайте мою сторінку, я публікувала про це у минулому.

Тривалість виплати допомоги

Reddito di Emergenza виплачується протягом двох місяців, починаючи з місяця подання заяви. Тому, якщо ви подати заяву у червні, отримаєте допомогу на червень і липень.

Розмір допомоги

Розмір Reddito di Emergenza визначається шляхом складних обчислень, під час яких враховується кількість членів сім’ї наявність неповнолітніх, майна, ISEE сім’ї та ін.

У будь-якому випадку, розмір допомоги не може перевищувати 800 євро на місяць. Цю суму може бути збільшено до 840 євро лише за наявності неповноправних членів сім’ї.

Коли подавати заяву

Заяву слід подати до INPS, до 30 червня 2020 року.

Як подати заяву

Заявку можна подати двома способами:

онлайн, з веб-сайту www.inps.it, за наявності автентифікаційного PIN-коду, SPID, щонайменше 2 рівня, CNS (національної картка служби обслуговування) та CIE (електронного посвідчення особи);

звернувшись до профільних організацій профспілок, патронатів, CAF.

Друзі, прошу вас не писати мені в приват із приводу отримання цієї допомоги. Зверніться у профільні організації, тільки вони зможуть, на основі ваших документів, оцінити вашу можливість отримати цю субсидію.



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