Триває прийом заяв на отримання бонусу для домашніх працівників (1000€)

25 травня Національний Інститут Соціального захисту Італії (INPS) оголосив про початок прийому заявок на отримання допомоги COVID-19 для домашніх працівників (нянь, доглядальниць, домогосподарок, ін.).

Цей позачерговий захід був введений статтею 85 Легіслативного указу № 34 від 19 травня 2020 року, для підтримки домашніх працівників в умовах економічних труднощів, спричинених надзвичайною епідеміологічною ситуацією, в наслідок COVID-19.

Хто може подати запит на отримання бонусу для домашніх працівників

Щоб дізнатися реквізити бенефіціарів бонусу для домашніх працівників (1000€) прочитайте нашу попередню публікацію, клікнувши по лінку: ІТАЛІЯ ВИПЛАЧУЄ ДОМАШНІМ РОБІТНИКАМ 1000€ ЗА ЧАС КАРАНТИНУ

Як подати заяву на отримання бонусу для домашніх працівників

Подати заяву можна за посередництва профільних організацій, або самостійно на сайті INPS за цим лінком:

Після автентифікації (введення вашого фіскального коду та Піну INPS, ви знайдете на порталі посібники, для самостійної подачі запиту).

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