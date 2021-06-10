Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі

Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив в ефірі телеканалу “Україна-24”.

Він зазначив, що в Україні наразі розробляються цифрові COVID-сертифікати на основі аналогічних європейських сертифікатів. Вони міститимуть повну інформацію не тільки про вакцинацію, а й про негативні тести ПЛР та одужання від коронавірусної хвороби. Ці сертифікати видаватимуться як в електронній, так і у паперовій формі, та будуть містити QR-код.

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“Для того, щоби вони почали діяти, їх повинні затвердити в Європі. Це просте питання. Затвердить Європа, і ми зможемо затвердити сертифікат у нас. Після цього можна буде його запроваджувати”, – сказав Немчінов.

Він сказав, що за отриманою від європейських партнерів інформацією, в Євросоюзі розширили вимоги до цифрових COVID-сертифікатів. Зокрема, ці сертифікати потребуватимуть серйозних підзаконних актів, щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.

“Ми технологічно готові до цього були, напевно, ще півтора чи два місяці тому, але вони змінюють свої вимоги під час затвердження”, – додав міністр.

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Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Водночас сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.

Сертифікати про вакцинацію у Європейському союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії з приводу досягнення попередньої домовленості між Європарламентом і Радою ЄС.

“Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий COVID-сертифікат ЄС. Це означає, що сертифікат (який раніше називався Цифровий зелений сертифікат) має бути готовий до кінця червня, як і планувалося”, – йдеться у заяві.

Тепер політична угода повинна бути офіційно схвалена Європарламентом та Радою ЄС.

“Регламент набере чинності з 1 липня, з перехідним періодом із видачі сертифікатів для тих держав-членів, яким потрібен додатковий час, – шість тижнів”, – зазначили в Єврокомісії.

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