Україна просить Італію відкрити кордон для туристів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить уряд Італії відкрити кордон для туристів відвідувати країну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив після переговорів з італійським колегою Луїджі Ді Майо у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії поінформував, що обговорив з Ді Майо безпекову ситуацію на сході України, протидію російській агресії, а також те, як Італія може додатково сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.

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“Ми живемо в епоху пандемії COVID-19, тому цю тему ми теж обговорювали. Я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії, але так само більше італійських туристів в Україні”, – сказав Кулеба.

Насамкінець він зазначив, що Україна та Італія – це друзі, які неодноразово підтримували і підтримуватимуть одне одного.

Як повідомлялося, 10 червня міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом, під час якого піднімаломся питання про кордон для туристів.

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