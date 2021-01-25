Україна і Італія почали переговори про пенсійне забезпечення заробітчан

Пенсійне забезпечення заробітчан, згідно італійської системи соцзабезпечення, передбачає виплату пенсій за віком при досягненні встановленого законом віку та певного стажу, протягом якого сплачувалися пенсійні внески.

Відповідно до останньої пенсійної реформи пенсійний вік встановлено на рівні 66 років і 7 місяців однаково для жінок і чоловіків і незалежно від сектору працевлаштування.

При дотриманні цих умов (досягнення пенсійного віку та необхідний страховий стаж) працівник має право на пенсійне забезпечення за віком, яка оформлюється Національним інститутом соціального забезпечення (INPS).

Зазначені положення стосуються і громадян інших країн, у т.ч. з поза меж Європейського Союзу, що легально працювали в Італії. Однак, для тих категорій іноземців, що не досягли встановленого критерію страхового стажу (у 20 років), італійське законодавство тим не менш передбачає можливість оформлення пенсії (окрім працівників, задіяних на сезонних роботах).

Нагадаємо, що для категорії громадян України, які працюють за кордоном і цей стаж за пророблені роки їм не враховується при нарахуванні пенсії в Україні, існує можливість взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і самостійно.

Посольство України в Італії почало переговори із Італійською республікою щодо соціального забезпечення українських працівників в Італії для взаємного визнання трудового стажу.

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21 січня Посол України в Італії Ярослав Мельник зустрівся з Головою Національного інституту соціального забезпечення (INPS) Паскуалє Трідіко.

Про це повідомляє Посольство України в Італії.

“Пан Трідіко висловив готовність у налагодженні співпраці із своїми партнерами в Україні – Пенсійним фондом.

Під час розмови було досягнуто важливої домовленості про початок роботи над текстом двосторонньої угоди щодо врегулювання чутливих для представників української громади питань, пов’язаних із здійсненням пенсійних виплат”.

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На зустрічі домовлено, що над текстом угоди працюватиме спеціальна робоча група з фахівців, яка буде створена ближчим часом.

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