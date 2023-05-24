in Італійська імміграція

Українку в Римі намагався заживо спалити її екс…

У Римі стався замах на життя українки: її екс, також українець облив її бензином намагався підпалити. На щастя, його намірам перешкодив випадковий свідок.

Усе почалося із кохання та із потреби жінки-іммігрантки, матері двох дітей, мати підтримкуу чужій країні. Дуже скоро ця ідилічна історія любові перетворилася у енциклопедичний зразок психологічного, сексуального і фізичного насилля.

… 23 травня, у Римі, агресор облив молоду жінку бензином і намагався підпалити її …

Сподіваюся цей випадок стане нагодою для усіх українок в Італії бути поінформованими про захист, який надається у випадках насильства.

На жаль, часто жінки не усвідомлюють того, що є жертвами насильства, або звертаються за допомогою надто пізно.

Куди звератися, якщо ви стали жертвою насильства в Італії

У термінових випадках, та якщо ви хочете зробити заяву, звертайтеся у відділок карабінерів, чи поліції. Номер поліції 112.

Для зняття побоїв слід звертатися у будь-яку швидку допомогу (pronto soccorso).

Якщо ви опинилися у складному становищі, чи є жертвою насильства в Італії не терпіть. Зверніться на телефон довіри “Telefono Rosa” за номером 1522.

Послуга є:
✅ безкоштовною
✅активною 24 години на добу про усій території Італії
✅ доступною різними мовами (українською у визначені дні).

Куди звератися, якщо ви стали жертвою насильства в Римі і провінції

✔️ Якщо ви перебуваєте в Римі в складній ситуації вразливості.
✔️ Якщо ви зазнаєте трудової та/або сексуальної експлуатації.
✔️ Якщо ви є жертвою насильства (фізичного, сексуального, психологічного, економічного, вербального, сталкінгу тощо).

Зверніться за допомогою в Асоціацію «Differenza Donna», яка діє з 1989 року протидіє насильству над жінками.

Тут ви знайдете практичну підтримку, допомогу та інформацію щодо ваших прав.

Ми підтримаємо вас!

  • ✔️ Допоможемо опрацювати пережиті психологічні травми на індивідуальних зустрічах,
  • ✔️ Надамо інформацію та зорієнтуємо як отримати медичні послуги в Італії (у разі проблем зі здоров’ям, направимо до лікарів загальної практики, стоматолога, гінеколога, психолога тощо),
  • ✔️ Надамо підтримку в адміністративних процедурах (вироблення дозволу на проживання, італійського посвідчення особи, медичної картки, постановка на облік у лікаря загальної практики та педіатра),
  • ✔️ Проведемо орієнтацію та запис на курси італійської мови,
  • ✔️ Проведемо орієнтацію щодо навчання та працевлаштування в Італії,
  • ✔️ Допоможемо реалізувати ваші життєві проєкти в Італії (наприклад, визнання професійної кваліфікації тощо),
  • ✔️ Надамо юридичну консультацію та допомогу адвоката.
  • Ваша конфіденційність буде захищена.

Індивідуальні співбесіди проводяться за попереднім записом у присутності мовного посередника.

Зателефонуйте з 10.00 до 15.00, у вівторок і середу, за номером 06 87763165. Із вами говоритимуть українською.

Наші можливості не безмежні і далекі від ідеальних, але ми зробимо все що є у наших силах, щоб допомогти.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

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