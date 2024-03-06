Італія продовжила можливість працевлаштування українських лікарів та молодшого медперсоналу за спрощеною процедурою.

За цією процедурою, повна нострифікація диплома лікаря в Італії не потрібна.

Можливість практикувати у сфері охорони здоров’я, зокрема – працювати медсестрою, лікарем, чи санітаркою в Італії дозволено, громадянам, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.

Українські лікарі в Італії (а також інші працівники системи охорони здоров’я) можуть працювати, оминувши звичайну процедуру ЄС визнання медичної освіти, отриманої в Україні (D.lgs. 368/99 e art. 49 e 50 D.P.R. 394/1999).

Законодавці акти що дозволяють працевлаштування українських медиків в Італії

Ця спрощена процедура спочатку передбачалася статтею 34 Законодавчого указу 21/2022 (як змінено Законом про конвертацію № 51/22) до 4 березня 2023 року, а потім була подовжена Законодавчим указом № 16/2023 до 31 грудня 2023 року.

У зв’язку з тим що війна в Україні не завершилася, цю можливість продовжено на весь 2024 рік. Отже, мова іде про тимчасово переміщених осіб, які приїхали в Італію після початку повномасштабної війни із Росією.

Хто може скористатися можливість працевлаштування за спрощеною процедурою

Працювати згідно з цим законом, можуть медичні та молодші медичні працівники, які:

1. мають професійну кваліфікацію, отриману за кордоном, регульовану директивами Європейського Союзу,

2. володіють Європейським паспортом професійної кваліфікації для біженців (EQPR).

Що таке Європейський паспорт професійної кваліфікації для біженців

Європейський паспорт кваліфікацій біженців було запроваджено у рамках проєкту Ради Європи з метою спрощення визнання професійних кваліфікацій, навіть за відсутності повного пакета документів.

Це документ містить оцінку кваліфікації, а також інформацію про трудовий досвід та мовні навички біженців і осіб, які мають схожий статус, згідно Лісабонської конвенції.

Як медикам отримати Європейський паспорт професійної кваліфікації

Процедура отримання Європейського паспорта кваліфікацій для біженців передбачає створення кандидатом облікового запису на платформі EQPR IT Platform.

А далі процедура передбачає наступні дії:

Кандидат заповнює анкету з інформацією про освіту, знання мов та трудовий досвід. Комісія експертів які попередньо розглянули анкету, проведуть із кандидатом співбесіду. Після успішного проходження співбесіди, зацікавлені можуть подати документи, що підтверджують наявність медичної освіти безпосередньо в установу охорони здоров’я, у якій вони мають намір працювати. Документи повинні бути перекладені і засвідчені у суді.

Період цієї практики діятиме до 31 грудня 2024 року. Якщо надзвичайний стан в Україні не завершиться, його продовжать ще на один рік.

Де можна працевлаштуватися українським лікарям та молодшому медперсоналу за цією процедурою

Фахівці медичної галузі можуть працевлаштуватися у державних або приватних закладах охорони здоров’я Італії згідно з їх кваліфікацією за контрактом на визначений термін.

Стаття італійською ТУТ.

Підготувала Маріанна Сороневич

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