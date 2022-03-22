Українські лікарі і медперсонал зможуть практикувати в Італії

Українські лікарі та медичні працівники зможуть тимчасово практикувати в Італії з 22 березня 2022 року до 4 березня 2023 року.

Стаття 34 указу ‘Misure urgenti’ для України передбачено визнання професійної кваліфікації медиків України. Відповідний указ уже опубліковано в “Gazzetta Ufficiale” 21 березня 2022 року.

Українським біженцям дозволено тимчасово практикувати професію лікаря, медика, та соціально-медичного, за умови що вони проживали в Україні до 24 лютого 2022.

Медики можуть бути зайняті у державних або приватних закладах охорони здоров’я Італії, згідно з кваліфікацією, отриманої за кордоном, що регулюється директивами ЄС.

Зацікавлені медичні заклади можуть брати на роботу українських фахівців, які мають європейський паспорт кваліфікації для біженців (Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati) за контрактом на визначений термін.

Тобто, українські медики зможуть працювати на основі своїх дипломів, без необхідності додаткової здачі іспитав, чи нострифікації диплома.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.