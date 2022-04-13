Українські біженці можуть безкоштовно користуватися послугами громадського транспорту компанії-перевізника ATAC у Римі та Autoguidovie у Мілані та Gruppo Brescia Mobilità у Бреші, Tpl у регіоні Тоскана, компанія Amt Genova у Генуї та ін.

Інші великі міста та регіони Італії також запровадили пільги для українців. Якщо ви не знаходите вашого міста у списку, зайдіть на сайт регіону чи мерії вашого міста.

РЕГІОН ЛОМБАРДІЯ (Мілан)

Всі українці, які прибули у Ломбардії у зв’язку війною в Україні, мають можливість безкоштовно користуватися всіма лініями громадського транспорту компанії-перевізника Autoguidovie.

Для того, щоб скористатися пільгою і під час перевірок, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, або інший дійсний документ, що засвідчує ваше громадянство.

Autoguidovie керує наземним транспортом (найчастіше це сині автобуси) по всій області Ломбардія.

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РЕГІОН ТОСКАНА

Транспортна компанія Tpl оголосила про безкоштовний проіїз для українських переселенців, проте процедура її отримання ще невідома.

БРЕША

Транспортна компанія Gruppo Brescia Mobilità надає безкоштовні абонементи на автобус і метро протягом трьох місяців.

Щоб отримати його, слід звернутися:

в інформаційний пункт Turismo e Mobilità за адресою via Trieste, працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 19.00, у суботу та неділю з 9.00 до 17.00;

viale della Stazione 47 туризму та мобільності на вулиці Трієст 1 і viale della Stazione 47. Працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 19.00, в суботу з 9.00 до 14.00, за винятком державних свят;

InfoTicketPoint на вулиці San Donino 30, працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Слід пред’явити документацію, видану Головним управлінням поліції (квестурою), яка засвідчує статус гуманітарного притулку, чи біженця.

Абонемент дає можливість подорожувати усією мережею громадського транспорту, дотримуючись правил ковід-безпеки, передбачених чинним законодавством Італії.

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РИМ

Українські біженці можуть безкоштовно користуватися послугами громадського транспорту компанії-перевізника ATAC у Римі.

Кампанія уже повідомила співробітникам приміської залізниці та метро безкоштовно пропускати громадян України, які приїхали в Італію із зон бойових дій.

Скористатися безкоштовним проїздом можна на основі кодом STP, іноземця, що тимчасово перебуває в країні.

Незабаром, ATAC видасть спеціальну електронну картку Metrebus із якою можна буде безкоштовно подорожувати по усьому регіону Лаціо.

До того часу, біженці можуть користуватися громадським транспортом на основі коду STP.

Додаткову інформацію пасажири можуть отримати на сайті: www.atac.roma.it, twitter @Infoatac та за номером whastapp 3351990679.

ГЕНУЯ

У Генуї для біженців безкоштовні місьські та примістькі втобуси, метро та підйомники .

ТРАНСПОРТ МІЖМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

Усі біженці з України мають право на безкоштовний проїзд громадським транспортом міжміського сполучення протягом 5 днів після перетину кордону. Читайте про це у попередніх публікаціях.

Маріанна Сороневич

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