Українцям дозволили перебувати в Італії по безвізу до кінця карантину

Українським громадянам подовжили дію дозволів на проживання і перебування в Італії

Італія повідомила про продовження терміну дії дозволів на проживання, які закінчувались з 31 січня по 15 квітня.

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Окрім того, українці, що законно перебували в Італії, однак через карантинні обмеження не можуть виїхати з неї – не отримають штрафи за порушення термінів перебування в країні, якщо виїдуть з країни одразу після скасування обмежень.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook посольства України в Італії.

“За результатами системної роботи Посольства України, від МЗС Італії отримано офіційну ноту про те, що дію дозволів на проживання (permesso di soggiorno), термін яких закінчувався у період з 31 січня 2020 року по 15 квітня 2020 року, автоматично продовжено до 15 червня 2020 року.

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Крім цього, з огляду на введені в країні карантинні обмеження та тимчасове закриття імміграційних відділів Квестур, іноземні громадяни, які легально знаходяться в Італії незалежно від того, чи мають вони візу, чи не мають, у разі перевищення встановленого терміну перебування не підпадатимуть під штрафні санкції за умови, якщо залишать територію Італії одразу ж після скасування чинних обмежень італійського Уряду”, – вказано у повідомленні.

Також у посольстві закликали враховувати встановлені норми та неухильно дотримуватись їх.