Українців серед заражених коронавірусом в Італії немає — посольство

Українців немає серед заражених коронавірусом в Італії, де на півночі країни стався спалах Covid-2019. Загалом ситуація в Італії важка, але влада реагує спокійно.

Про це у коментарі hromadske повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

За його словами, українські дипломати звернулись із запитом до всіх регіонів Італії, де були виявлені заражені. Відповіді показали, що станом на 15:00 за Києвом 24 лютого українців серед заражених немає.

«Всі рекомендації Міністерства охорони здоров’я і МЗС (Італії — ред.) ми або передаємо напряму до Києва, або розміщуємо на своїх сторінках у соцмережах», — сказав посол.

Перелигін нагадав, що одна з українських дипломатичних установ розташована в епіцентрі — Генконсульство у Мілані. Так, у регіоні Ломбардія, столицею якого є Мілан, зафіксовано близько 150 випадків зараження, що складає майже 3/4 від загальної кількості у країні.

Читайте також: КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ВІД КОРОНАВІРУСУ В ІТАЛІЇ ЗРІС ДО ШЕСТИ

«Генконсульство інформує громадян, які хочуть їхати туди або виїхати, дотримуватися інструкцій, які видала італійська влада», — уточнив посол.

Водночас посольство вирішує, як організовувати прийом громадян у Генконсульстві в Мілані.

«Адже префект Мілана видав розпорядження обмежити прийом громадян усім установам в регіоні. Тож, імовірно, прийом громадян буде скорочено, рекомендуватимемо звертатися тільки з нагальними питаннями», — сказав Перелигін.

Також посол приєднався до рекомендації МЗС України щодо відвідування північних регіонів Італії.

«Якщо можливо перенести поїздки в північні регіони Італії — туристичні чи бізнесові — я рекомендував би перенести. Не тільки тому, що може бути обмеження пересування, зустрічей, заходів, а й тому, що італійці зайняті тим, що сьогодні хвилює країну», — зауважив глава українського посольства.

Перелигін додав, що головна його рекомендація — не панікувати, а в разі потреби звертатися або до українських дипломатів, або до місцевої італійської влади.

Читайте також: РЕКОМЕНДАЦІЇ КОНСУЛЬСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТИМ, ХТО ПЛАНУЄ ПОЇЗДКУ В ІТАЛІЮ

Зазначимо, що в Італії проживає велика кількість українців, зокрема заробітчан. Так, за даними Італійського державного інституту статистики (ISTAT), у країні офіційно мешкають 239 424 українці.

Якщо брати тільки чотири регіони, в які МЗС не рекомендує їздити, там проживає майже половина з усіх українців в Італії — Ломбардія (54 295), Венето (16 868), Емілія Романья (32 941), П’ємонт (10 435).

За останніми офіційними даними, від зараження коронавірусом в Італії померли 5 людей, понад 200 інфіковані. Вже вдень 24 лютого державні ЗМІ Італії повідомили про шосту жертву.

Посол України розповів, що у різних регіонах Італії по-різному сприймають новини щодо поширення Covid-2019.

«У Римі я був у двох міністерствах, вчора був на вулицях, де люди гуляють як завжди — тут немає відчуття загрози. У регіонах, де вже вводиться карантин, дещо інша ситуація, люди більше відчувають небезпеку», — сказав він.