Українців у Мілані запрошують на курси італійської мови

Нова ініціатива мерії Мілана для допомоги жінкам і дітям з України, які зацікавлені у вивченні італійської мови.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані.

Безкоштовні інтенсивні мовні курси, психологічна підтримка, ігри – щотижня, у понеділок, вівторок, п’ятницю з 9:30 до 12:30.

Зголоситися можна до 12 вересня, написавши на адресу associazione.realmonte@gmail.com або зателефонувавши за номером 351.8326.397.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia